Выгнали за пародию: в чем виноват блогер Некоглай

Блогер Некоглай (Николай Лебедев) снял пародию на российского военного, который отбросил гранаты в окопе. За это молодого человека оштрафовали и выдворили из России. В чем он виноват и что имел ввиду, снимая ролик в TikTok?

Некоглай — 21-летний уроженец Молдавии, он прославился стримами и роликами в TikTok. В ноябре он опубликовал пародию на патриотическое видео: российский солдат в окопе отбрасывает вражеские гранаты и остается жив.

В пародии Некоглай лежит на ковре в своей квартире в Москве и тоже отбрасывает гранату. При этом видеоблогер снялся в фирменном образе — он носит ободок с дьявольскими рогами.

Реакция на пародию

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина негативно отреагировала на выходку видеоблогера. Она считает видеоролик Некоглая «глумлением над подвигом солдата».

«Выродок тиктокер, вероятно, посчитал, что это смешной контент. Конечно, находясь в теплой квартире в Сити и снимая глупые видео с утра до ночи, сложно понять, что переживает человек в окопе. Что переживают матери, сестры, братья, отцы, жены наших военнослужащих», — написала она в телеграм-канале.

Также на действия блогера отреагировал депутат Заксобрания Свердловской области Алексей Свалов. Он посчитал, что Некоглай «издевается над солдатом армии России», и попросил генпрокуротуру обратить внимание на блогера.

«Прошу провести проверку <…> на предмет нарушения законодательства РФ», — написал депутат в телеграм-канале «Свалов пишет».

Позиция Некоглая

Сам блогер не считает пародию издевательской. Он объяснил, что не глумился над подвигом солдата, а «веселую музыку», сопровождающую видео, нужно просто перевести.

В видео звучит отрывок из песни «Rasputin» Boney M. — «There lived a certain man in Russia long ago. He was big and strong, in his eyes a flaming glow» («Давным-давно жил в России один человек. Он был большим и сильным, в его глазах пылал огонь»).

«А мои рога – это мой атрибут как блогера. Я в них снимаюсь в клипах, даю интервью. Это мой образ. Я со всем уважением отношусь к солдатам и их подвигам», — сказал в видеообращении Некоглай.

Последствия выходки

Пресненский районный суд Москвы признал Николая Лебедева (Некоглая) виновным в совершении административного правонарушения по статье «Нарушение миграционного законодательства».

«Назначено наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации, путем принудительного перемещения», — говорится в сообщении суда в телеграм-канале.

Некоглай после приговора написал в телеграм-канале: «Депорт! Молдова встречай», а затем прокомментировал ситуацию в видеосообщении.

«Вот эти ребята многие, которые мной занимаются, ребята в погонах, они совсем не понимают, что они делают, зачем они это делают. Вот мне больше всего не понравился один персонаж, не буду рассказывать, что он сделал, потому что мне дали телефон буквально на две минутки. Но ребята здесь вообще не понимают, чем они занимаются», — сказал Некоглай.