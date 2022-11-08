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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Отбросивший гранаты российский солдат попал на видео

Источник:
Sibnet.ru
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Российский солдат, отбросивший две гранаты ВСУ, стал звездой Сети, видео быстро стало распространяться в интернете.

На видеозаписи, опубликованной в телеграм-канале «Военкоры Русской Весны», показан эпизод, где украинские военные сверху сбрасывают на российского солдата гранаты, а он их отбрасывает и отползает. Затем видео обрывается.

О том, как видеозапись с украинского беспилотника оказалась в распоряжении российских военных, не сообщается.

Неизвестно также и место, где проходили события. Хотя в комментариях под видео написано, что дело было в марте, и в результате этой атаки солдат выжил.

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Топ комментариев

MuCbE

Да их уже нема. Представь они этими штуками по гераням начнут бить? Это получается ~1000 гераней = 1...

Alhazred

Возрыдай))) Может слезками затушишь тлеющий диван)))

вадя

А так же термоядерный реактор, звезду смерти и лифт на Луну. В смысле украина строить начала.

Отшельник66

Для уменьшения потерь личного состава нужно почаще применять "демократическую" тактику.