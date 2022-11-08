Отбросивший гранаты российский солдат попал на видео

Российский солдат, отбросивший две гранаты ВСУ, стал звездой Сети, видео быстро стало распространяться в интернете.

На видеозаписи, опубликованной в телеграм-канале «Военкоры Русской Весны», показан эпизод, где украинские военные сверху сбрасывают на российского солдата гранаты, а он их отбрасывает и отползает. Затем видео обрывается.

О том, как видеозапись с украинского беспилотника оказалась в распоряжении российских военных, не сообщается.

Неизвестно также и место, где проходили события. Хотя в комментариях под видео написано, что дело было в марте, и в результате этой атаки солдат выжил.