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Кошек сделают свидетелями преступлений

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Кошки могут стать ценными свидетелями преступлений — ученые выяснили, что на их шерсти остается ДНК людей, посетивших дом потерпевших.

Австралийские исследователи в рамках эксперимента установили, что в 80% образцов человеческой ДНК с шерсти кошек содержалось достаточно ДНК для ее обнаружения.

При этом в 70% исследователи смогли определить принадлежность генетического материала конкретному человеку, говорится в статье ученых, опубликованной журналом Forensic Science International: Genetics Supplement Series.

Таким образом, домашняя кошка может стать серьезной уликой для установления виновности подозреваемого, если тот побывал в доме потерпевших. При этом неважно, сколько дней прошло с этого визита и какой длины шерсть животного.

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Наука #Наука #Звери
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