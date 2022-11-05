Кошек сделают свидетелями преступлений

Кошки могут стать ценными свидетелями преступлений — ученые выяснили, что на их шерсти остается ДНК людей, посетивших дом потерпевших.

Австралийские исследователи в рамках эксперимента установили, что в 80% образцов человеческой ДНК с шерсти кошек содержалось достаточно ДНК для ее обнаружения.

При этом в 70% исследователи смогли определить принадлежность генетического материала конкретному человеку, говорится в статье ученых, опубликованной журналом Forensic Science International: Genetics Supplement Series.

Таким образом, домашняя кошка может стать серьезной уликой для установления виновности подозреваемого, если тот побывал в доме потерпевших. При этом неважно, сколько дней прошло с этого визита и какой длины шерсть животного.