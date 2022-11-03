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Кадыров придумал Зеленскому новую должность

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © https://vk.com/ramzan

Президент Украины Владимир Зеленский будет «главным уборщиком» на проспекте имени Путина в столице Чечни, заявил глава республики Рамзан Кадыров.

«Зеленского привезем в Грозный и назначим его там главным уборщиком. Он будет чистить проспект днем и ночью», — сказал Кадыров в своем телеграм-канале.

Ранее Кадыров посоветовал Зеленскому «бежать в сторону Запада» и заявил, что его предупреждали. Он также отметил, что Россия «по-настоящему еще и не начинала».

Чеченский лидер также грозился «постучать в двери» советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича.

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