НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и космос
Актуальная тема
Человек и космос
#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Россия вывела на орбиту секретный военный спутник

Источник:
Sibnet.ru
331 2
Фото: © пресс-служба Роскосмоса

Ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области с военным аппаратом, сообщило Минобороны в своем телеграм-канале.

«Боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России», — говорится в сообщении.

Задачи военного спутника не называются. Однако это третий пуск ракеты с Плесецка с военными спутниками за последний месяц. Так, 21 октября с Плесецка была запущена ракета-носитель «Союз-2.1в» с двумя военными спутниками на борту.

15 октября стартовала с космодрома ракета-носитель «Ангара-1.2», которая также вывела на орбиту военный спутник.

Тема: Человек и космос
Астероид размером с небоскреб приблизится к Земле
NASA сфотографировало кошмарную «улыбку» Солнца
Военный комплекс США облучит ионосферу Юпитера
Россия приступила к сборке «Сферы» над Землей
смотреть все
Наука #Космос #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Украинская армия попалась в российскую ловушку
Кадыров объявил на Украине операцию «Возмездие»
Путин выставил требования Эрдогану
Линия фронта СВО: где идут бои на Украине
Обсуждение (2)
Картина дня
Россия возобновила участие в зерновой сделке
Российские силы продвинулись по всей линии фронта в ДНР
Нидерландский Veon объявил о продаже «Вымпелкома»
Ученые открыли новый способ измерения времени
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
60
Поражение России на Украине обернется ядерной войной
55
Путин заявил о потерях ВСУ в семь‑восемь раз выше российских
39
Байден возмутился приостановлением Россией «зерновой сделки»
37
Минобороны назвало подрывников «Северных потоков»
35
Беспилотники атаковали Черноморский флот в Севастополе