Россия вывела на орбиту секретный военный спутник

Ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области с военным аппаратом, сообщило Минобороны в своем телеграм-канале.

«Боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России», — говорится в сообщении.

Задачи военного спутника не называются. Однако это третий пуск ракеты с Плесецка с военными спутниками за последний месяц. Так, 21 октября с Плесецка была запущена ракета-носитель «Союз-2.1в» с двумя военными спутниками на борту.

15 октября стартовала с космодрома ракета-носитель «Ангара-1.2», которая также вывела на орбиту военный спутник.