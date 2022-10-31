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Эволюцию спортивной гимнастики показали без СССР и России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © International Olympic Committee

Международный олимпийский комитет опубликовал видео об эволюции женской спортивной гимнастики в вольных упражнениях, в нем не оказалось ни одной советской и российской спортсменки.

Видео — нарезка выступлений в вольных упражнениях на Олимпийских играх с 1956 по 2020 годы. В нем показаны Агнеш Келети из Венгрии, Вера Чаславка из Чехословакии, Надя Команечи, Лавиния Милошович и Каталина Понор из Румынии, Мэри Лу Реттон, Анастасия Люкин, Симона Байлз и Джейд Кэри из США, Лилия Подкопаева из Украины.

Медали в вольных упражнениях на Олимпиадах разыгрывают с 1952 года. Советские и российские гимнастики завоевали в этом виде восемь золотых наград (в том числе побеждали на всех Играх с 1956 по 1980 годы), семь серебряных и семь бронзовых. Лариса Латынина, например, трижды брала золото в этом виде (1956, 1960 и 1964).

«К сожалению, МОК продолжает придерживаться линии, которая предельно политизирована. Стереть и аннулировать роль советской и российской гимнастики в развитии нашего спорта просто невозможно. Что тут можно сделать? Только сожалеть. Удивляться тут нечему», — прокомментировал «Матч ТВ» президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов.

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