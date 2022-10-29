Овечкин стал самым «бесполезным» хоккеистом в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал худшим игроком по показателю полезности в стартовавшем сезоне Национальной хоккейной лиги.

Показатель полезности отражает разницу заброшенных и пропущенных командой шайб в то время, когда тот или иной игрок находился на льду. В настоящее время у Овечкина он составляет минус 8.

Также подобный показатель имеют хоккеисты Барретт Хэйтон («Аризона Койотис»), Райан О’Райли («Сент-Луис Блюз»), Джордан Кайру («Сент-Луис Блюз») и Мэттью Бенирс («Сиэтл Кракен»).

Овечкин с начала сезона забил три гола и отдал три голевых передачи в восьми играх, причем в четырех матчах не смог набрать очки. На данный момент «Кэпиталз» одержали четыре победы в чемпионате и потерпели четыре поражения.