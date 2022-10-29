НАВЕРХ

Овечкин стал самым «бесполезным» хоккеистом в НХЛ

Источник:
Sibnet.ru
81 0
Фото: © All-Pro Reels

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал худшим игроком по показателю полезности в стартовавшем сезоне Национальной хоккейной лиги.

Показатель полезности отражает разницу заброшенных и пропущенных командой шайб в то время, когда тот или иной игрок находился на льду. В настоящее время у Овечкина он составляет минус 8.

Также подобный показатель имеют хоккеисты Барретт Хэйтон («Аризона Койотис»), Райан О’Райли («Сент-Луис Блюз»), Джордан Кайру («Сент-Луис Блюз») и Мэттью Бенирс («Сиэтл Кракен»).

Овечкин с начала сезона забил три гола и отдал три голевых передачи в восьми играх, причем в четырех матчах не смог набрать очки. На данный момент «Кэпиталз» одержали четыре победы в чемпионате и потерпели четыре поражения.

Еще по теме
«Авангард» разгромил казахстанский «Барыс» со счетом 6:0
«Миннесота» убедит Капризова не ездить в Россию
Отказ везти травмированного хоккеиста объяснили
«Скорая» в Новосибирске отказалась везти травмированного хоккеиста
смотреть все
Спорт #Хоккей
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Сдать нормы ГТО: пошаговая инструкция
15.06.2022 07:43
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Беспорядки на стадионе в Индонезии привели к гибели 174 человек
02.10.2022 15:56
info.sibnet.ru
Глава МОК обозначил условие возвращения россиян
01.10.2022 13:40
info.sibnet.ru
Раскрыта связь между занятием спортом и интересом к сексу
18.09.2022 18:03
info.sibnet.ru
Спортсмены предложили снизить для них пенсионный возраст
16.09.2022 15:36
Девушка дня
info.sibnet.ru
Телеведущая пообещала раздеться в случае победы «Локо» над «Зенитом»
14.09.2022 18:09
info.sibnet.ru
Спортсменка Канакина из топ-100 самых сексуальных вышла замуж
02.09.2022 17:29
info.sibnet.ru
Фигуристка Медведева опубликовала откровенный снимок
11.07.2022 16:45
info.sibnet.ru
Футболистка Алексия Путельяс получила «Золотой мяч»
30.11.2021 17:28
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

mosquito__2010

Людей спасли от уничтожения. Люди предъявляют за то что их спасли как то не так и им даже должны возместить...

Alhazred

Ну я бы написал какой кроме украинцев.. Но ты же стуканешь админам тут же)))

Alhazred

Ну так по мнению некоторых особо одаренных, Освенцим освободили украинцы...

Alhazred

Какой тупой заход... Что, по другому у хохлов разведданные не получить?)))