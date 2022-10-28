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Microsoft временно отказался от облачного Xbox

Источник:
Sibnet.ru
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Контроллер Xbox
Фото: © Javier Mart?nez / Unsplash License

Руководитель игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер сообщил, что компания решила отложить выпуск ориентированной на облачный гейминг консоли Xbox и сосредоточиться на альтернативном проекте с Samsung.

В интервью The Wall Street Journal Спенсер сообщил, что Microsoft займется интеграцией облачного сервиса Xbox Cloud Gaming в программное обеспечение телевизоров Samsung по совместному проекту. Он не исключил выхода специальной линейки Smart Tv для этих целей.

Окончательно от создания «облачной приставки» Microsoft не уходит. Спенсер рассказал, что верит в выход устройства на рынок, но не в ближайшие годы. Впрочем, прототипы Xbox Keystone уже существуют и даже попадали на фото.

Xbox Keystone — предстоящая стриминговая консоль от Microsoft. Устройство предназначено для облачного гейминга и позволит запускать игры из Microsoft Store через Xbox Cloud на телевизорах.

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