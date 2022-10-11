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Миниатюрная консоль Xbox Keystone попала на фото

Источник:
Sibnet.ru
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Генеральный директор Microsoft Gaming Фил Спенсер в честь 25-летнего юбилея серии игр Fallout опубликовал в Twitter фото миниатюрной стриминговой консоли Xbox с кодовым именем Keystone.

«Парень из убежища вышел из убежища и зашел ко мне в офис, чтобы отпраздновать годовщину Fallout25. Поздравляем команды Fallout и Bethesda с этой важной вехой для культовой франшизы», — написал спенсер в Twitter.

Он сопроводил пост фотографией стеллажа с сувенирами и внимательные пользователи обнаружили там неанонсированную ранее консоль Xbox. Это небольшое устройство, внешне напоминающее ТВ-приставку.

Фото: © Phil Spencer

Официальный аккаунт Xbox в шутку осудил Спенсера, но не за «слив» секретного устройства, а за публикацию изображения со старым прототипом. Это может означать, что окончательный дизайн Keystone будет другим.Xbox 

Keystone — предстоящая стриминговая консоль от Microsoft. Устройство предназначено для облачного гейминга и позволит запускать игры из Microsoft Store через Xbox Cloud.

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