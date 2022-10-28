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Памятник министру Российской империи открыли в новосибирском селе

Источник:
Sibnet.ru
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Памятник министру финансов Российской империи графу Егору Канкрину, открывшему первую золотоносную россыпь в нынешних границах Новосибирской области, поставили в селе Егорьевское, сообщает пресс-служба правительства региона.

«С Егорьевского прииска, открытого в 1830 году благодаря Егору Францевичу Канкрину, начался важнейший этап промышленного освоения Сибири Российским государством. Новый сквер станет не только новой точкой притяжения для туристов в селе Егорьевском, но и раскроет масштаб истории этого места, имеющей всероссийскую значимость», – сказал министр экономического развития региона Лев Решетников.

Кроме памятника в селе появился тематический сквер. Он разделен на несколько тематических зон, посвященных деятельности Канкрина, с зоной золотоискателей, зоной финансов и уголком старателя.

В 1830 году министр финансов Канкрин отправил рудознатную экспедицию в Салаирскую страну (территория Маслянинского района), где изыскателями была открыта золотоносная россыпь по речке Фомиха.

Канкрин предоставил императору Николаю I слиток из первого добытого здесь золота. «Сей золотой промысел будет назван Егорьевским», – велел император, в знак благодарности своему министру. Так Канкрин стал основателем Егорьевского прииска и села Егорьевское.

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Жизнь #История #Новосибирск
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