Памятник министру финансов Российской империи графу Егору Канкрину, открывшему первую золотоносную россыпь в нынешних границах Новосибирской области, поставили в селе Егорьевское, сообщает пресс-служба правительства региона.

«С Егорьевского прииска, открытого в 1830 году благодаря Егору Францевичу Канкрину, начался важнейший этап промышленного освоения Сибири Российским государством. Новый сквер станет не только новой точкой притяжения для туристов в селе Егорьевском, но и раскроет масштаб истории этого места, имеющей всероссийскую значимость», – сказал министр экономического развития региона Лев Решетников.

Кроме памятника в селе появился тематический сквер. Он разделен на несколько тематических зон, посвященных деятельности Канкрина, с зоной золотоискателей, зоной финансов и уголком старателя.

В 1830 году министр финансов Канкрин отправил рудознатную экспедицию в Салаирскую страну (территория Маслянинского района), где изыскателями была открыта золотоносная россыпь по речке Фомиха.

Канкрин предоставил императору Николаю I слиток из первого добытого здесь золота. «Сей золотой промысел будет назван Егорьевским», – велел император, в знак благодарности своему министру. Так Канкрин стал основателем Егорьевского прииска и села Егорьевское.