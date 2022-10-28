«Сидеть на попе ровно»: тезисы валдайской речи Путина

Президент России Владимир Путин выступил на заседании дискуссионного клуба «Валдай». Главными темами его речи стали оценки действий Запада и спецоперация на Украине.

На заседании клуба обсуждали тему «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех». Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил собравшимся, что речь Путина предстоит «изучать, читать и перечитывать».

О признании Донбасса

А что мы могли решить? Признать их независимость. Но признать их независимость и бросить просто на произвол судьбы — ну это вообще неприемлемо. Мы должны были сделать следующий шаг, что мы и сделали, — включить их в состав Российского государства. Они одни не выживут, это очевидный факт.

О главной цели спецоперации

План был и цель одна — помощь людям, которые проживают на Донбассе. Вот из этого мы исходим. Что конкретно планирует генеральный штаб — я знаю, конечно. Но мне кажется, что это не тот случай, когда нужно в деталях об этом разговаривать.

О потерях российской армии

Конечно, у нас есть издержки. И прежде всего это касается потерь, связанных с проведением специальной военной операции. Я все время об этом думаю.

президент Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» Фото: © пресс-служба президента РФ

О ядерном ударе по Украине

Нам не нужно этого делать. У нас смысла нет никого — ни политического, ни военного.

О единстве русских и украинцев

Это исторический факт. В девятом веке на наших территориях зарождалась российская государственность, сначала в Новгороде, потом в Киеве, потом все это вместе росло. Это единый народ, говорили на одном языке, на древнерусском.

О западных целях на Украине

Перед дамами прошу извинения. «Всем сидеть на попе ровно и не крякать. Будет так, как мы скажем», – по-другому не могу объяснить эти действия.

Про культуру отмены

До сжигания книг в свое время дошли нацисты, а теперь до запретов Достоевского и Чайковского скатились западные радетели либерализма и прогресса. Так называемая культура отмены, а на самом деле, мы уже об этом много раз говорили, отмена культуры выкачивает все живое и творческое, не дает развиваться свободной мысли.

Об ослеплении Запада

Приведу цитату из знаменитой гарвардской речи Александра Исаевича Солженицына. Еще в 1978 году он отмечал, что для Запада характерно «длящееся ослепление превосходства». Вот это все и происходит до сих пор. Ослепление, о котором говорил Солженицын, откровенно расистское и неоколониальное по своему характеру, приобрело уже просто уродливые формы, особенно после того, как возник так называемый однополярный мир.

О реформировании ООН

Стоит подумать о том, чтобы структура Организации Объединенных Наций, в том числе ее Совета безопасности, в большей степени отражала многообразие мировых регионов, ведь от Азии, Африки, Латинской Америки в мире завтрашнего дня будет зависеть намного больше, чем это принято считать сегодня.

Об уходе западных компаний

Оказалось, что по большинству направлений наш бизнес перехватывает всех тех, кто уходит. Они еще на ухо шепчут «мы ненадолго уходим, мы скоро вернемся», но, а как продают за один доллар многомиллиардное имущество, почему? Менеджменту продают, это что такое? Значит договоренность с менеджментом есть, что вернутся.

О российской экономике

Наши эксперты считают, что пик трудностей, связанных с этим валом ограничений и санкций, он пройден. Российская экономика в целом адаптировалась к новым условиям. Еще многое нужно будет сделать для того, чтобы новые цепочки поставок и по импорту, и по экспорту создать, понизить издержки, связанные с этим. Но в целом, пик сложности пройден, российская экономика адаптирована.

О будущем человечества

Перед человечеством сейчас, по сути, два пути: или дальше накапливать груз проблем, которые неизбежно всех нас раздавят, или все же вместе попытаться найти решение. Пусть и неидеальные, но работающие, способные сделать наш мир более стабильным и более безопасным

Самое важное десятилетие

Исторический период безраздельного доминирования Запада в мировых делах завершается. Уходит в прошлое однополярный мир. Мы стоим на историческом рубеже. Впереди, наверное, самое опасное, непредсказуемое и, вместе с тем, важное десятилетие со времен окончания Второй мировой войны.

Заседание международного дискуссионного клуба «Валдай» проходит с 24 по 27 октября в Москве. Участие в нем принимают 111 экспертов, политиков, дипломатов и экономистов из 41 страны.

Путин ежегодно встречается с участниками клуба с 2004 года. Так, в прошлом году в ходе выступления на мероприятии он провозгласил конец капитализма, а также назвал причину развала СССР.