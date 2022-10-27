Медведева завуалированно высказалась о бросившем ее Милохине

Фигуристка Евгения Медведева, выступавшая в шоу «Ледниковый период» с тиктокером Даней Милохиным, выложила фотографию с посланием партнеру, бросившему ее прямо во время сезона.

Медведева разместила в телеграм-канале фото в толстовке с надписью «Усталость — это иллюзия».

Милохин объявил об уходе с проекта в Сети, так как «просто устал». «Мне не хватает сил, я не вижу смысла, почему и зачем я это делаю», — сказал он и улетел в Дубай.

Фигуристка не комментировала действия партнера. Продюсер «Ледникового периода» Илья Авербух отметил, что поступок Милохина для него «является недопустимым на уровне взрослой жизни».

Медведева и Милохин встали в пару в «Ледниковом периоде» во второй раз. В прошлом сезоне они заняли третье место и получили приз зрительских симпатий. В субботу, 29 октября, выйдет выпуск, в котором Милохин еще участвует.