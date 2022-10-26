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Евросоюз может запретить 8К‑телевизоры из‑за их энергопотребления

Источник:
Sibnet.ru
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Евросоюз вводит новые правила энергопотребления, способные остановить полномасштабный выход на рынок 8К-телевизоров. Дело в том, что дисплеи с высоким разрешением потребляют слишком много электричества.

Ко всей бытовой технике в ЕС применяются специальные правила, определяющие сколько энергии они могут потреблять, и выводится Индекс энергоэффективности. В марте 2021 года он был пересмотрен и телевизоры получили самую низкий класс G.

Учитывая, что цены на энергоносители находятся на рекордно высоком уровне, ЕС решил пересмотреть рамки энергопотребления для техники, сообщается на сайте Евросоюза. Они включают в себя установление верхнего предела максимального энергопотребления для телевизоров и вступят в силу в марте 2023 года.

Предлагаемые целевые показатели для телевизоров основаны на размере панели, но не должны быть больше 178 Вт. Например, ЖК-дисплей Samsung QN900B 8K имеет мощность 326 Вт, что значительно превышает предлагаемый предел.

Ассоциация производителей 8К выступила с заявлением о том, что правила были созданы без учета фактического энергопотребления и основываются на данных предыдущего поколения электроники. Там призвали пересмотреть рамки требований прежде чем потребителям запретят приобретать одни из лучших панелей.

8К — разрешающая способность экранов, приблизительно вмещающая 8 тысяч пикселей по горизонтали. Имеет обозначения 8K UHD и 4320p и разрешение 7680х4320.

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