Средний доход российских военных вырастет на треть

Средний доход российских военных по итогам 2022 года вырастет на 32% — до 51 тысячи рублей, следует из данных Электронного бюджета.

Ранее в бюджете на 2022 год на выплаты военным было заложено 912 миллиардов рублей, теперь эта сумма выросла до 1,216 триллиона рублей, пишут «Ведомости». При этом реальный доход военных вырастет всего на 16%, так как инфляция в 2022 году должна составить 13,9%.

Издание отмечает, что ранее военные получали на четверть меньше, чем сотрудники других силовых ведомств, однако в 2022 году их доходы существенно выросли на фоне военной операции на Украине.

Участникам боевых действий установлены ежемесячные выплаты на уровне 200 тысяч рублей. В среднем участники военной операции получают в пять раз больше тех, кто работает в тылу. Доход персонала ВС РФ составляет около 40 тысяч рублей, это на 2,8% больше, чем в 2021 году.