Xiaomi выпустила доступный игровой телевизор

Xiaomi выпустила геймерский телевизор Redmi Gaming TV X Pro. Он получил 4K разрешение, кадровую частоту 120 Гц и доступную цену 1 от 25,5 до 36,6 тысячи рублей в зависимости от диагонали.

Телевизор Redmi Gaming TV X Pro вышел в двух версиях: 65 и 75-дюймовая. Он получил 4-ядерный чип Arm Cortex-A73, 3 Гб оперативной и 32 Гб встроенной памяти. Поддерживает технологии MEMC, VRR, AMD FreeSync Premium, Dolby Vision и Dolby Atmos.

Консоль или ПК подключаются к игровому телевизору через порты HDMI 2.1 и 2.0. Для выхода в интернет Redmi Gaming TV X Pro использует встроенный модуль Wi-Fi и проводное подключение через разъем RJ-45.

Телевизор Redmi Gaming TV X Pro доступен для покупки в Китае. В ближайшее время новинка поступит на международный рынок. Версия 65 дюймов стоит 415 долларов (25,5 тысячи рублей), 75 дюймов — 595 долларов (36,5 тысячи рублей).