Microsoft создаст магазин мобильных игр

Microsoft создаст мобильную платформу и магазин приложений Xbox. Компания намерена конкурировать на этом поприще с Google Play и App Store.

В рамках сделки по приобретению Activision Blizzard за 68,7 миллиарда долларов Управление по конкуренции и рынкам Великобритании запросило у Microsoft контекст. Из сообщения компании стало ясно, что одной из причин покупки игрового гиганта стали планы по расширению своего присутствия на мобильных платформах.

«Сделка улучшит возможности Microsoft по созданию магазина игр следующего поколения, который работает на различных устройствах, включая мобильные, в результате добавления контента Activision Blizzard. Опираясь на существующие сообщества геймеров Activision Blizzard, Xbox будет стремиться расширить магазин Xbox для мобильных устройств, привлекая игроков к новой мобильной платформе Xbox», — сообщается в документации Microsoft.

Отмечается, что для конкуренции с платформами Google и Apple потребуется серьезное изменение в поведении потребителей. В корпорации уверены, что, предлагая известный и популярный контент производства Blizzard, они смогут привлечь геймеров к другим продуктам и заинтересовать их попробовать новинки игр.

Покупка Activision Blizzard даст Microsoft право на владение одними из самых популярных в мире мобильными играми Call of Duty: Mobile и Candy Crush Saga. Доходы с CoD: Mobile составляют более половины заработка компании в 2022 году.

Пока неизвестно как будет выглядеть игровой магазин от Microsoft. Если с Android проблем не должно возникнуть, то интегрировать собственный маркетплейс в системы Apple может оказаться сложно из-за закрытости операционной системы iOS.