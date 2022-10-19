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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Названо ежемесячное денежное довольствие мобилизованных

Источник:
РИА Новости
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Ежемесячное денежное довольствие каждого мобилизованного рядового после зачисления в часть составит 195 тысяч рублей, сообщил президент Владимир Путин на заседании Совета безопасности.

«Сегодня мною подписано поручение о неукоснительном соблюдении установленных сроков и размеров выплат. Они должны составлять, напомню, не менее 195 тысяч рублей за календарный месяц. Особо подчеркну, включая период подготовки и обучения личного состава», — сказал Путин.

Президент также поручил главам регионов совместно с Народным фронтом, движением «Мы вместе» и волонтерами взять под контроль оказание поддержки семьям мобилизованных — «детям, родителям, женам, близким людям всех наших защитников».

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. На 14 октября было мобилизовано 222 тысячи россиян. Завершить все мобилизационные мероприятия планируется до конца октября.

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