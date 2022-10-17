Виртуальную реальность наполнили запахами

Шведские ученые разработали технологию, которая добавляет возможность чувствовать запахи в виртуальной реальности.

Чтобы продемонстрировать свою разработку, исследователи создали VR-игру про дегустацию вин, где для получения очков необходимо угадывать аромат разных напитков. Для этого было сконструировано компактное устройство с емкостями для ароматических жидкостей.

Все емкости снабжены клапанами, которые могут открываться под разным углом, чтобы ароматы смешивались в разных пропорциях. В конструкции также предусмотрен компактный вентилятор, предназначенный для подачи готового аромата в трубку.

Устройство управляется компьютером со специально разработанным программным обеспечением. Оно позволяет создавать в ограниченном пространстве запахи, которые воссоздают реальные ароматы.

Ученые выложили все чертежи, инструкции и программный код в открытый доступ, благодаря чему сделать аналогичное устройство для создания запахов может любой желающий. Детали устройства можно напечатать на 3D-принтере.

Разработчики уверены, что такое устройство можно использовать не только в виртуальной реальности, но и для обучения дегустаторов или парфюмеров, а также тренировки обоняния у людей, которые потеряли чувствительность к запахам.