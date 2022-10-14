Кокорин отсоветовал рано отдавать ребенка в футбол

Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин дал совет, в каком возрасте ребенка лучше отдавать в футбол.

«Я пошел на футбол в первом классе, но я бы не лишал ребенка детства и не отдавал рано. 4–5 лет нужно полностью насладиться детством», — цитирует Кокорина «Матч ТВ».

По его мнению, шесть лет — идеальный возраст для того, чтобы отдать ребенка в школу и записать его в секцию любого спорта.

Кокорин перешел в «Арис» в прошедшее межсезонье на правах аренды из итальянской «Фиорентины».

В пяти матчах за новую команду россиянин забил два гола и отдал один результативный пас. Нынешняя стоимость футболиста составляет 800 тысяч евро, по данным Transfermarkt.