Кокорин отсоветовал рано отдавать ребенка в футбол

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Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин дал совет, в каком возрасте ребенка лучше отдавать в футбол.
«Я пошел на футбол в первом классе, но я бы не лишал ребенка детства и не отдавал рано. 4–5 лет нужно полностью насладиться детством», — цитирует Кокорина «Матч ТВ».
По его мнению, шесть лет — идеальный возраст для того, чтобы отдать ребенка в школу и записать его в секцию любого спорта.
Кокорин перешел в «Арис» в прошедшее межсезонье на правах аренды из итальянской «Фиорентины».
В пяти матчах за новую команду россиянин забил два гола и отдал один результативный пас. Нынешняя стоимость футболиста составляет 800 тысяч евро, по данным Transfermarkt.