НАВЕРХ

Кокорин отсоветовал рано отдавать ребенка в футбол

Источник:
Sibnet.ru
325 1
Фото: © соцсети Александра Кокорина

Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин дал совет, в каком возрасте ребенка лучше отдавать в футбол.

«Я пошел на футбол в первом классе, но я бы не лишал ребенка детства и не отдавал рано. 4–5 лет нужно полностью насладиться детством», — цитирует Кокорина «Матч ТВ».

По его мнению, шесть лет — идеальный возраст для того, чтобы отдать ребенка в школу и записать его в секцию любого спорта.

Кокорин перешел в «Арис» в прошедшее межсезонье на правах аренды из итальянской «Фиорентины».

В пяти матчах за новую команду россиянин забил два гола и отдал один результативный пас. Нынешняя стоимость футболиста составляет 800 тысяч евро, по данным Transfermarkt.

Еще по теме
Коллекция нижнего белья от ФК «Факел» оказалась фейком
Легендарный вратарь Касильяс объяснил пост о каминг‑ауте
Футболист «Краснодара» забил самый быстрый гол в истории РПЛ
«Локомотив» уволил тренера Циннбауэра
смотреть все
Спорт #Футбол
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Сдать нормы ГТО: пошаговая инструкция
15.06.2022 07:43
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Беспорядки на стадионе в Индонезии привели к гибели 174 человек
02.10.2022 15:56
info.sibnet.ru
Глава МОК обозначил условие возвращения россиян
01.10.2022 13:40
info.sibnet.ru
Раскрыта связь между занятием спортом и интересом к сексу
18.09.2022 18:03
info.sibnet.ru
Спортсмены предложили снизить для них пенсионный возраст
16.09.2022 15:36
Девушка дня
info.sibnet.ru
Телеведущая пообещала раздеться в случае победы «Локо» над «Зенитом»
14.09.2022 18:09
info.sibnet.ru
Спортсменка Канакина из топ-100 самых сексуальных вышла замуж
02.09.2022 17:29
info.sibnet.ru
Фигуристка Медведева опубликовала откровенный снимок
11.07.2022 16:45
info.sibnet.ru
Футболистка Алексия Путельяс получила «Золотой мяч»
30.11.2021 17:28
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

mosquito__2010

Ровно те кто поддержал преступников у власти на Украине после гос. переворота организованного США. Круговая...

Egorka72

Ты историю то в школе учился? Все военные конфликты с Россией начинали "немцы", шведы и поляки!Ничего...

Siberian sinner

Канцлер подчеркнул, что Германия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.(с)А если перекроют...

Siberian sinner

"Онли бизнес, нотфин пёрсонал" До последнего хохла!!!