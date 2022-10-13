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Отказ везти травмированного хоккеиста объяснили

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Травмированного во время матча в Новосибирске хоккеиста молодежки «Салавата Юлаева» «Толпар» доставили в больницу на государственной «скорой», так как у частной бригады закончилось время работы, а сразу после инцидента от этого отказалась команда, сообщили министерства Новосибирской области.

Защитник «Толпара» 17-летний Дмитрий Табатадзе получил травму в игре с «Сибирскими снайперами». Старший тренер команды Владимир Потапов выразил недоумение, что бригада скорой помощи отказалась везти травмированного игрока в больницу из-за истекшего оплаченного времени.

По данным Минспорта региона, хоккеист получил травму в середине третьего периода, ему предложили госпитализацию в медцентр для обследования, но представители команды от нее отказались.

Минздрав Новосибирской области объяснил РБК, что сотрудники государственной скорой помощи на матчах не дежурят, ХК «Сибирь» работает с частной организацией «Логистический центр «Госпитализация». По договору бригада находится на льду в течение всей игры, с учетом дополнительного времени.

После окончания игры, которая прошла с дополнительным временем, овертаймом и буллитами, бригада скорой помощи частной медорганизации приняла другой вызов, но в это время представители команды «Толпара» решили отправить игрока в больницу.

Обстоятельства получения травмы хоккеистом «Толпара» изучены, получены объяснения от медицинской бригады, проведены дополнительные инструктажи, прокомментировал ХК «Сибирь». Состояние Табатадзе не вызывает опасений, он находится в расположении своей команды.

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Спорт #Хоккей #Новосибирск
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Danilon

Ой, кто это всплыл ! Да как качественно лизнул. А Николая II он не зря вспомнил - того в феврале 1917...

pepelmetal

И не подскажешь сколько уже наукраине было мобилизаций?

Sovik

Там бы совсем другой результат был.

Uynachalnica

Ну если бы Путин захотел, он в любое время мог уйти. Тут только нежелание кресло оставить!