НАВЕРХ

Фигуристка Талалайкина объяснила возвращение из Италии политикой

Источник:
Sibnet.ru
356 0
Фото: © соцсети Марии Талалайкиной

Российская фигуристка Мария Талалайкина не смогла выступать за сборную Италии, так как ей не выдали вид на жительство из-за «политической ситуации».

«Из-за политической ситуации правительство Италии не выдало мне вид на жительство. Без этого документа я не могла представлять эту страну на международных соревнованиях. И находиться в Италии тоже не смогла бы», — сказала Талалайкина в интервью РИА Новости.

Фигуристка решила выступать за сборную Италии летом прошлого года, Федерация фигурного катания на коньках России дала разрешение на смену спортивного гражданства с 1 июня 2022 года. Но в октябре Талалайкина вернулась в Россию и стала тренироваться в группе Евгения Рукавицына, где занималась до отъезда из страны.

«Поняла, что без фигурного катания не могу совсем. Нечем заменить эмоции, которые я получаю после выступлений. И я решила вернуться», — высказалась она о причинах возвращения.

Талалайкиной 20 лет, в 2020 году на Кубке России завоевала бронзу, на чемпионате России того же года заняла девятое место.

Еще по теме
Фигуристка Забияко рассказала о причинах срыва перехода в Канаду
Щербакова стала еще одной ведущей «Ледникового периода»
Сменившая флаг фигуристка Талалайкина вернулась в Россию
Медведева и Загитова вернутся на старые роли в «Ледниковом периоде»
смотреть все
Спорт #Зимние виды
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Сдать нормы ГТО: пошаговая инструкция
15.06.2022 07:43
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Беспорядки на стадионе в Индонезии привели к гибели 174 человек
02.10.2022 15:56
info.sibnet.ru
Глава МОК обозначил условие возвращения россиян
01.10.2022 13:40
info.sibnet.ru
Раскрыта связь между занятием спортом и интересом к сексу
18.09.2022 18:03
info.sibnet.ru
Спортсмены предложили снизить для них пенсионный возраст
16.09.2022 15:36
Девушка дня
info.sibnet.ru
Телеведущая пообещала раздеться в случае победы «Локо» над «Зенитом»
14.09.2022 18:09
info.sibnet.ru
Спортсменка Канакина из топ-100 самых сексуальных вышла замуж
02.09.2022 17:29
info.sibnet.ru
Фигуристка Медведева опубликовала откровенный снимок
11.07.2022 16:45
info.sibnet.ru
Футболистка Алексия Путельяс получила «Золотой мяч»
30.11.2021 17:28
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

MuCbE

Ля ты переобуавешься на ходу конечно

mosquito__2010

Другими словами Германия - страна спонсор терроризма.

MuCbE

Помимо нацизма еще и терроризм. Столько поводов для гордости у украинского народа

nicollaich

В субботу мировые политики гордились украиной после взрыва на Крымском мосту. Сегодня будут гордиться?