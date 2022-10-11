Фигуристка Талалайкина объяснила возвращение из Италии политикой

Российская фигуристка Мария Талалайкина не смогла выступать за сборную Италии, так как ей не выдали вид на жительство из-за «политической ситуации».

«Из-за политической ситуации правительство Италии не выдало мне вид на жительство. Без этого документа я не могла представлять эту страну на международных соревнованиях. И находиться в Италии тоже не смогла бы», — сказала Талалайкина в интервью РИА Новости.

Фигуристка решила выступать за сборную Италии летом прошлого года, Федерация фигурного катания на коньках России дала разрешение на смену спортивного гражданства с 1 июня 2022 года. Но в октябре Талалайкина вернулась в Россию и стала тренироваться в группе Евгения Рукавицына, где занималась до отъезда из страны.

«Поняла, что без фигурного катания не могу совсем. Нечем заменить эмоции, которые я получаю после выступлений. И я решила вернуться», — высказалась она о причинах возвращения.

Талалайкиной 20 лет, в 2020 году на Кубке России завоевала бронзу, на чемпионате России того же года заняла девятое место.