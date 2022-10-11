НАВЕРХ
Хайтек
#IT-бизнес #Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Youtube добавит псевдонимы для каналов и пользователей

Источник:
Sibnet.ru
315 0

YouTube добавит псевдонимы для каналов. Короткое имя позволит быстро находить авторов контента и поддерживать связь с ними.

«С помощью псевдонимов можно взаимодействовать с другими пользователями и находить каналы. Каждому каналу будет присвоен псевдоним, который также будет использоваться в качестве URL-адреса. Например, youtube.com/@youtubecreators. Так авторам будет проще приглашать на свой канал пользователей с других платформ», — сообщается на странице поддержки YouTube.

Отмечается, что псевдонимы будут доступны не только блогерам и каналам, но и пользователям, ведь когда они впервые пишут комментарий, загружают видео или как-нибудь еще участвуют в жизни сообщества, то для них создается персональная страница. 

Доступ к функции будет постепенно открываться в ближайшие недели. Добавить псевдоним и отредактировать его можно в специальном разделе. Пользователям и каналам, не добавившим ник до 14 ноября 2022, он будет сгенерирован автоматически.

SIBNET.RU В TELEGRAM
Еще по теме
WhatsApp запустит чаты на тысячу человек
Пользователи негативно отреагировали на обновление «ВКонтакте»
Дуров назвал WhatsApp инструментом слежки
Twitter запустил функцию редактирования в трех странах
смотреть все
Хайтек #Соцсети
Как сделать
Как форматировать текст в Telegram на iOS 16 с помощью спецсимволов
15.09.22, 11:27
2315
0
Как освободить место на диске средствами Windows 10
Часто рекомендуют удалить ненужное и воспользоваться специальным софтом для оптимизации, но что делать, если на ПК нет неиспользуемых программ, а новые устанавливать некуда?
06.09.22, 00:21
5464
0
Как ускорить Windows с помощью обычной флешки
Простой и доступный способ ускорения компьютера с помощью USB-накопителя
09.07.22, 22:17
11936
3
Как отключить уведомления в браузере Google Chrome
Как одной настройкой отключить насовсем или ограничить уведомления в Google Chrome
26.06.22, 22:15
9875
0
Как ускорить работу Chrome через диспетчер задач
Диспетчер задач в браузере, по аналогии с системным, позволяет посмотреть какие вкладки потребляют ресурсы, нагружают компьютер и отключить ненужные
20.06.22, 00:05
8916
2
Как выбрать
Чем защитить экран смартфона
19.09.22, 20:31
2496
0
Какие смартфоны стоит купить в августе
Год уже порадовал большим количеством новинок, большинство из них уже доступны к покупке в магазинах или на AliExpress
09.08.22, 12:51
7659
6
Chrome, Firefox или что‑то еще: какой браузер выбрать?
Сравнение производительности и характеристик браузеров Chrome, Firefox, Edge и Vivaldi
28.06.22, 13:57
14657
0
Какой смартфон делает лучшие фотографии
На какие параметры камеры обратить внимание перед покупкой смартфона для фотографирования
02.06.22, 14:51
13573
2
Мембранная, механическая или ножничная: какая клавиатура лучше?
Механизме нажатия кнопок отвечает за скорость и бесперебойность передачи команд компьютеру
14.04.22, 08:56
18534
1
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Европа нашла замену российскому газу
Массированный ракетный удар нанесен по Украине
Игру Doom запустили в приложении «Блокнот»
«Что дальше, русские?»: как взорвали Крымский мост
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Рикошет

Тут как посмотреть. Погода в Сибири неоднозначная. Выезжаешь рано утром, может быть и -5, а днем +15.

pepelmetal

Ммм, страшилки, вот оно что, натка на самом же деле не приближается к границам России и никогда не бомбила...

М. Алейников

А как искать то собираются? В Киевском метро наверно углы обыскивают?

MuCbE

Военный эксперт подъехал. Даже проценты высчитал. 6-7 справятся. Ну да, для защиты деревни на 1000 человек.