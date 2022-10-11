Youtube добавит псевдонимы для каналов и пользователей

YouTube добавит псевдонимы для каналов. Короткое имя позволит быстро находить авторов контента и поддерживать связь с ними.

«С помощью псевдонимов можно взаимодействовать с другими пользователями и находить каналы. Каждому каналу будет присвоен псевдоним, который также будет использоваться в качестве URL-адреса. Например, youtube.com/@youtubecreators. Так авторам будет проще приглашать на свой канал пользователей с других платформ», — сообщается на странице поддержки YouTube.

Отмечается, что псевдонимы будут доступны не только блогерам и каналам, но и пользователям, ведь когда они впервые пишут комментарий, загружают видео или как-нибудь еще участвуют в жизни сообщества, то для них создается персональная страница.

Доступ к функции будет постепенно открываться в ближайшие недели. Добавить псевдоним и отредактировать его можно в специальном разделе. Пользователям и каналам, не добавившим ник до 14 ноября 2022, он будет сгенерирован автоматически.