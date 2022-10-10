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Дмитрия Рябыкина сняли с должности тренера «Авангарда»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © khl_official_telegram, t.me/khl_official_telegram

Хоккейный клуб «Авангард» принял решение завершить сотрудничество с главным тренером Дмитрием Рябыкиным, сообщила пресс-служба клуба.

«Ситуация, сложившаяся в последних матчах, не позволяла нам больше ждать. Дмитрия Рябыкина мы благодарим за работу, но очевидно, что кардинальные изменения назрели», — сказал генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков.

Омские ястребы начали сезон неудачно, одержав ряд поражений. На момент публикации «Авангард» занимает восьмое место в Восточной конференции, имея шесть побед и 10 поражений.

Вместо Рябыкина исполняющим обязанности главного тренера назначили Михаила Кравеца.

Михаил Кравец имеет опыт работы главным тренером, кроме того, в последнее время он входил в тренерский штаб команды, знает игроков и систему», — прокомментировал Волков назначение.

До этого сезона тренерский штаб возглавлял канадский специалист Боб Хартли. Именно с ним «Авангард» завоевал Кубок Гагарина в сезоне 2020/21. В прошлом году с ним контракт с ним завершился.


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Топ комментариев

slavaynin

На самом деле как то не убедительно.Надо повторить.

GammiPluh

Он уже работает во всю - а вот Украина огребла по серьезному

М. Алейников

Давно пора. Уничтожить линии снабжения. Центры управления.

acckiy_kostya

главное теперь не останавливаться, продолжать надо до логического завершения