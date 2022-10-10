Футболист «Краснодара» забил самый быстрый гол в истории РПЛ

Нигерийский нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун в матче с «Ростовом» забил мяч через девять секунд после стартового свистка.

По данным РПЛ, Олусегун забил мяч за 8,9 секунды. Это рекордное время в истории Российской премьер-лиги.

Предыдущий рекорд принадлежал бывшему нападающему московского «Спартака», нигерийскому футболисту Эммануэлю Эменике. Он забил гол команде из Владикавказа «Алания» на 10-й секунде в сезоне-2012/13.

20-летний Олусегун дебютировал за «Краснодар» в апреле. На его счету уже пять мячей в 12 матчах за команду в текущем сезоне.