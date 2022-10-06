Скончался последний носитель алеутского языка в России

Последний в России носитель алеутского языка 86-летний Геннадий Яковлев умер на Камчатке, сообщил глава региона Владимир Солодов.

«Огромная потеря для нашей страны, которая еще раз подчеркивает значимость усилий по сохранению языков коренных народов Камчатки и нематериального наследия», — написал Солодов в телеграм-канале.

Алеутский язык относится к эскимосско-алеутской семье языков, на нем разговаривают алеуты — коренные жители Аляски и Алеутских островов. В 2010 году в России жили 45 носителей языка, еще около 150 — в штате Аляска в США.

Алеутский язык продолжают преподавать в школе села Никольское, некоторые местные жители используют в потоке русской речи отдельные алеутские слова (например, приветствие тулума).