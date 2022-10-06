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Скончался последний носитель алеутского языка в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Владимира Солодова

Последний в России носитель алеутского языка 86-летний Геннадий Яковлев умер на Камчатке, сообщил глава региона Владимир Солодов.

«Огромная потеря для нашей страны, которая еще раз подчеркивает значимость усилий по сохранению языков коренных народов Камчатки и нематериального наследия», — написал Солодов в телеграм-канале.

Алеутский язык относится к эскимосско-алеутской семье языков, на нем разговаривают алеуты — коренные жители Аляски и Алеутских островов. В 2010 году в России жили 45 носителей языка, еще около 150 — в штате Аляска в США.

Алеутский язык продолжают преподавать в школе села Никольское, некоторые местные жители используют в потоке русской речи отдельные алеутские слова (например, приветствие тулума).

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Топ комментариев

Siberian sinner

Репарации выплачиваются страной, принявшей капитуляцию, ибо Vae Victis!, как говорили древние.Россия...

Denis CENTR

Как и всегда, ничего нового и положительного😩

nicollaich

А сколько должна Украина ДНР и ЛНР за период с 2014-го года?Польшу и Германию этот вопрос не волнует?

korvinsS

У тебя все фрики кто про твоих хозяев высказывается в не положительном свете что уж тут поделать)