Бешенство рядом: почему опасен любой укус

Покормить белку с рук, погладить милого пса, потискать неожиданно ласковую вышедшую к людям лисицу: все это может обернуться смертельным заболеванием — бешенством. Откуда оно берется в городах, как не заразиться, и что делать, если все-таки попался зверю на зубок?

Бешенством болеют все виды животных. Но, по данным ВОЗ, в мире почти 99% случаев передачи вируса от животного к человеку происходит через собак.

Ежегодно в России к врачам обращается около 400 тысяч человек с жалобами на укусы животных, из них порядка 300 тысяч нуждаются в лечении против бешенства. Без него заразившегося ждет неминуемая смерть.

Самое страшное — заразиться бешенством можно, даже если животное не укусило человека, а ослюнило, например, руку. И если на коже были открытые раны, пусть и небольшие, риск инфицирования возрастает многократно.

«Вирус бешенства находится в слюне. И если она попадет на рану, вирус проникает в организм и начинает свое действие», — сказал объяснил заместитель начальника Управления ветеринарии Новосибирской области Владимир Гоппе.

Вирус проникает в периферическую нервную систему, заражает нейроны, двигаясь по их отросткам, попадает в центральную нервную систему, и подбирается к стволу головного мозга. В этот момент проявляются клинические симптомы бешенства.

«И есть только одно спасение для человека — нужно быть вакцинированным до заражения, либо после укуса срочно ввести гамма-глобулины, начать антирабическую терапию», — подчеркнул замначальника управления.

Покорность и агрессия

Возбудитель бешенства может находиться в слюне больного животного за 10 дней до появления видимых признаков заболевания. В это время собака может вести себя адекватно. И не всегда понятно, что животное заражено.

«Бешенство протекает у животных по-разному. Я сам лично видел, когда в детский сад пришла лиса. Сидит лиса смирная, добрая. Но у нее уже было слюнотечение. А ребятишки ее обнимают, целуют. Естественно, слюна попала им на руки. Пришлось всей группе проводить антирабическую терапию», — делится примерами ветеринар.

Специалисты забрали лисицу в лабораторию, под наблюдение, и через два дня «ласковая» плутовка взбесилась, стала сверхагрессивной.

У домашнего животного бешенство может проявиться неожиданно для хозяина, когда обычно смирный пес вдруг нападает на соседку, заглянувшую в гости.

«Вы думаете — мало ли что случилось — и не ведете собаку на осмотр. А уже через пять дней она и вас укусит, и всех готова кусать, потому что она взбесилась. У нее появились другие клинические признаки бешенства: слюнотечение, агрессия, извращенный аппетит», — перечислил специалист.

Еще один признак заболевания — животное испытает неконтролируемую потребность в постоянном передвижении. Собаки в период острой фазы заболевания могут преодолевать за сутки расстояние в сотни километров.

«Слышали пословицу "для бешеной собаки семь верст — не крюк"? И вот пока она бежит, то по дороге на всех злится, всех кусает: и крупных животных, и мелких, и человека», — объяснил замначальника Управления ветеринарии.

От ежа до коровы

Собаки, кошки, лисицы, летучие мыши, ежи, барсуки, волки — все эти животные могут стать переносчиками бешенства. Реже заражение происходит в результате контакта с больными коровами, овцами, лошадьми и грызунами.

Бешенство всегда приходит к людям из дикой природы. «Лисы, корсаки, енотовидные собаки. Они чаще всего заболевают бешенством, все друг друга кусают и передают вирус», — объяснил ветеринар.

Из всех домашних животных, возможно, кошки менее подвержены этому заболеванию. Просто потому, что реже, чем те же собаки бывают на улице и реже контактируют с сородичами из дикой природы.

«А собака находится на улице. Даже если она привязана, лиса может прийти во двор ночью. Мы спим спокойно, а собака наша подралась уже с этой лисой. Лиса цапнула собаку, заразила, зашла в хлев, корову укусила и корова потом взбесится… А кошка в это время дома спит», — привел пример специалист.

Что делать, если укусили

Немедленно звонить по телефону 112 и сообщить о случившемся. Человека отправят к врачу, где ему тут же назначат курс антирабической терапии. Собаку, если у нее есть хозяин, заберут и отправят в лабораторию под наблюдение.

Если собака бродячая, службы по отлову животных будут искать ее для тех же целей — поймать, поместить сначала под наблюдение.

Если анализы у собаки не подтвердят бешенство — отлично! Покусанному прекратят терапию, а вот если животное все-таки было заражено, то вовремя начатое лечение спасет человеку жизнь.

«Еще очень важный момент — в какое место укусит животное. Так как вирус распространяется по нервным окончаниям то, если вас укусили за мизинец ноги – это одна история, а если за лицо — другая. Тогда вирус быстрее доберется до мозга. И потом уже шансов нет», — резюмировал ветеринар.

На сегодня единственный способ предотвратить смерть от бешенства – поймать болезнь в инкубационном периоде и провести вакцинацию. Поэтому постиммунизация нужна обязательно и срочно. Почти в 100% случаев заражение бешенством заканчивается смертью, если начало антирабической терапии запоздало более чем на 48-70 часов.

Антирабическая терапия может предотвратить летальный исход только до развития болезни, то есть пока вирус не добрался до мозга.

Иными словами, если укушенный дотянул до появления первых симптомов, то его уже не спасти. Медики могут лишь облегчить мучения.

Стадии и симптомы

Первая стадия длится от 24 часов до трех дней. В это время наблюдается болезненность раны, зуд, жжение, отек в месте укуса. Обычно субфебрильная температура (до 37,3), головная боль, слабость, может быть тошнота и рвота.

Если укус на лице, то у человека уже на этой стадии могут появиться обонятельные и зрительные галлюцинации, а также психические отклонения — депрессия, апатия, необъяснимая тревожность, раздражительность, сообщает «Инвитро».

Вторая стадия продолжается два-четыре дня. Нарастает возбужденность, человек не может пить из-за спазма глотательной мускулатуры, а по мере прогрессирования болезни этот спазм возникает даже от звука льющейся воды. Появляются лицевые судороги в ответ на яркий свет, резкие звуки, ветер или сквозняк. Зрачки расширяются, происходит обильное слюно- и потоотделение.

Продолжается развитие психических нарушений: человек галлюцинирует, становится агрессивным и уже представляет угрозу для себя и окружающих.

На пике приступа может остановиться дыхание и сердцебиение.

Третья стадия — последняя. Продолжается не более трех дней. Развивается энцефалит с клинической картиной «буйного» бешенства (в 80% случаев) или «паралитического» бешенства (в 20% случаев). При «паралитическом» бешенстве развиваются восходящие парезы, вплоть до паралича конечностей, снижаются двигательные функции и чувствительность мышц лица, языка.

Температура повышается до критических 40–42 градуса, усиливается тахикардия, а давление снижается.

В результате смерть от бешенства наступает от паралича дыхательного и сосудистого центров, неизбежно на шестой-десятый день болезни.