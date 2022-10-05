Денег на мобилизованных не нашлось в омском бюджете

Мобилизованные из Омска записали видеообращение с вопросом о региональных выплатах, но губернатор Александр Бурков ответил, что в бюджете нет на это денег, сообщил он в телеграм-канале.

Мобилизованные и их родные спрашивали властей по поводу региональных выплат. Бурков отметил, что в Омской области дефицит бюджета более 13 миллиардов рублей. И пока не ясно, за счет чего выплачивать заработную плату. При этом регион делает все для того, чтобы военнослужащие получили поддержку.

«Часть регионов, например, Кемеровская область дает 200 тысяч рублей на поддержку, Красноярский край – 100 тысяч, та же Новосибирская область, Омская и Алтайский край такого решения не приняли с учетом определенных проблем с бюджетом», — написал Бурков.

По его словам, регион не может конкурировать с Москвой, где бюджет позволяет ежемесячно выплачивать мобилизованным 50 тысяч рублей ежемесячно. Бурков добавил, что в федеральном центре предпринимают меры для бюджетного выравнивания.

В разных регионах Сибири власти по-разному помогают. Например, в Туве семьям мобилизованных выдают по барану. В Новосибирской области дают льготу на оплату ЖКХ, бесплатное питание в детсадах и школах.