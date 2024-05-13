НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

ВСУ перебросили резервы на Харьковское направление

Источник:
Sibnet.ru
377 1

Украина перебросила на Харьковское направление резервные подразделения ВСУ, сообщает Управление стратегических коммуникаций украинских сил в своем телеграм-канале.

Отмечается, что российские войска на данном направлении не прекращают наступательные действия, всего было совершено 11 атак. В настоящее время активные боестолкновения продолжаются.

«Противник не прекращает попыток вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций. Имел частичный успех в районе населенного пункта Лукьянцы», — отмечается в сообщении.

Ранее Киев признал сложное положение в Харьковской области. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, обстановка на фронте является «обостренной». Сейчас ведутся бои в районах вдоль границы с Россией.

Еще по теме
Российские военные освободили населенные пункты под Харьковым
США увидели подготовку к наступлению на Харьков
Россия начала масштабное наступление в Харьковской области
Россия пригрозила Британии ударами по военным объектам
смотреть все
Оборона #Конфликты #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Опубликовано фото четырех пакетов наград экс-зама Шойгу Иванова
Россия начала масштабное наступление в Харьковской области
Магнитная буря на Земле достигла пика
Россиянин сорвал рекордный джекпот в лотерее
Обсуждение (1)
Картина дня
ВСУ перебросили резервы на Харьковское направление
Наказание за сокрытие автономера от камер серьезно ужесточат
Впервые выявлены массовые случаи крысиного гепатита у людей
Microsoft разрешила российским пользователям обновлять Windows
О самом главном
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Как навести порядок жизни: три первых шага
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Простой прием найти общий язык с любым человеком
Пять причин: почему женщина остывает в сексе
Как мужчины переживают расставание
Все статьи
Мультимедиа
Генеральная репетиция парада Победы в Новосибирске. ФОТО
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Самое обсуждаемое
36
Путин убрал Шойгу с поста министра обороны России
18
Российские войска взяли Кисловку в Харьковской области
17
США увидели подготовку к наступлению на Харьков
16
Россия начала масштабное наступление в Харьковской области
14
Медведев написал 32-страничную статью о фашизме и англосаксах