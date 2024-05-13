ВСУ перебросили резервы на Харьковское направление

Украина перебросила на Харьковское направление резервные подразделения ВСУ, сообщает Управление стратегических коммуникаций украинских сил в своем телеграм-канале.

Отмечается, что российские войска на данном направлении не прекращают наступательные действия, всего было совершено 11 атак. В настоящее время активные боестолкновения продолжаются.

«Противник не прекращает попыток вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций. Имел частичный успех в районе населенного пункта Лукьянцы», — отмечается в сообщении.

Ранее Киев признал сложное положение в Харьковской области. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, обстановка на фронте является «обостренной». Сейчас ведутся бои в районах вдоль границы с Россией.