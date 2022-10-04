Пеночки с Аляски передохнули в России по пути на зимовку

Пеночки-таловки с Аляски по пути на юг останавливаются на отдых на российском Дальнем Востоке. А общая протяженность миграции этих маленьких птиц — около 8,5 тысячи километров, сообщили исследователи журнале в Ecology and Evolution.

Команда орнитологов под руководством Эвана Адамса из Института исследований биоразнообразия в Портленде решила подробнее изучить миграцию пеночки-таловки.

И хотя ареал их обитания был известен ученым, путь их следования от места гнездования к местам зимовки был не до конца изучен, пишет «N+1» со ссылкой на данные исследования.

Орнитологи сосредоточились на изучении аляскинской популяции. На протяжении двух лет они ловили птиц в теплые месяцы, крепили к ним геолокаторы и отпускали. Приборы показали, что пернатые покинули места гнездования в конце августа — начале сентября, после чего отправились на северо-запад.

Но по пути птицы «заглянули» на северо-восток России, затем остановились на Дальнем Востоке и после кратковременного отдыха продолжили путешествие на юг.

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Адамс и его соавторы отметили, что из-за изменений климата ареал пеночек-таловок смещается к северу, из-за чего маршруты их миграций могут измениться. В этих условиях информация о путешествиях данного вида особенно важна.