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Пеночки с Аляски передохнули в России по пути на зимовку

Источник:
N+1
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Пеночка на ветке
Фото: © Sergey Yeliseev / CC BY-NC-ND 2.0

Пеночки-таловки с Аляски по пути на юг останавливаются на отдых на российском Дальнем Востоке. А общая протяженность миграции этих маленьких птиц — около 8,5 тысячи километров, сообщили исследователи журнале в Ecology and Evolution.

Команда орнитологов под руководством Эвана Адамса из Института исследований биоразнообразия в Портленде решила подробнее изучить миграцию пеночки-таловки. 

И хотя ареал их обитания был известен ученым, путь их следования от места гнездования к местам зимовки был не до конца изучен, пишет «N+1» со ссылкой на данные исследования.

Орнитологи сосредоточились на изучении аляскинской популяции. На протяжении двух лет они ловили птиц в теплые месяцы, крепили к ним геолокаторы и отпускали. Приборы показали, что пернатые покинули места гнездования в конце августа — начале сентября, после чего отправились на северо-запад.

Но по пути птицы «заглянули» на северо-восток России, затем остановились на Дальнем Востоке и после кратковременного отдыха продолжили путешествие на юг.

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Адамс и его соавторы отметили, что из-за изменений климата ареал пеночек-таловок смещается к северу, из-за чего маршруты их миграций могут измениться. В этих условиях информация о путешествиях данного вида особенно важна.

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Топ комментариев

krasprol

Карманный совфед... Он одобрит всё что угодно.

Иркут 69

Если нет предмета для разговора, то зачем нужно разговаривать? Всё решит победа на поле боя.

Козырь дивный

Молодец! Речь уже идет не о новых территориях а как бы путинским сохранить власть ))))

Danilon

Путин о ТАКИХ традиционных семейных ценностях говорил ? Брак ради компенсации ? Как мы до этого дожили...