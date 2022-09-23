Выбраны самые смешные фотографии животных

Объявлены победители фотоконкурса самых смешных фотографий с животными The Comedy Pet Photo Awards 2022. Лучшим стал снимок с двумя столкнувшимися котами.

На конкурс заявили более 2 тысяч снимков, сделанных в разных странах мира. Победу одержал Кеничи Моринага из Японии. Он снял фото под названием «Boom, Boom!», на которой изображено столкновение двух котов, рыжего и белого.

«Я был очарован выходками кошек на улицах и просто не мог их не фотографировать», — отметил победитель.

Фотограф получит 2 тысячи фунтов стерлингов (134 тысячи рублей). Также партнер конкурса выплатит 5 тысяч фунтов стерлингов благотворительной организации, помогающей животным.