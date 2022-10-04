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Хакер взломал PlayStation 5

Источник:
Sibnet.ru
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Игровая приставка Playstation 5
Фото: © Kerde Severin / Unsplash License

Моддеру удалось разработать джейлбрейк для PlayStation 5. Он позволяет получить доступ к меню отладки, устанавливать игры, но пока не может запускать сторонние программы.

Исследователь в области кибербезопасности SpecterDev сообщил в Twitter, что ему удалось разработать эксплоит, фактически взламывающий систему PS 5. Для установки ему требуется прошивка не новее 4.03, но даже в таком случае он функционирует только на 30% приставок.

Джейлбрейк позволяет получить доступ к меню отладки и открывает возможности для чтения и записи. С его помощью можно установить игры, но нельзя их запустить из-за ограничений системы.

Другой моддер Лэнс Макдональд проверил работоспособность эксплоита на своей приставке и доказал ее, установив Silent Hill P.T. Фактически это означает взлом игровой консоли, даже если пока не дает возможности запускать пиратские игры.

SpecterDev считает, что эксплоит еще можно доработать, чтобы он позволил запускать установленные приложения или сторонние, неподписанные Sony, программы. Текущая версия джейлбрейка может дать другим хакерам почву для дальнейшей работы по взлому PlayStation 5.

Анонсирована игра про Железного человека

Джейлбрейк — процесс обхода ограничений по установке сторонних приложений на консолях. Он позволяет получить полный доступ к операционной системе устройства и, как правило, означает возможность запуска пиратских игр.

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