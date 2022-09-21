НАВЕРХ
#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Marvel и EA анонсировали игру про Железного человека

Источник:
Sibnet.ru
367 0
Постер будущей игры про Железного человека
Фото: © EA

Electronic Arts (EA) совместно с Marvel занимаются разработкой игры о Железном человеке из комиксов. Это будет однопользовательский проект с отдельным сюжетом.

«Мы рады сообщить, что совершенно новая однопользовательская приключенческая игра Iron Man от третьего лица сейчас находится на ранней стадии разработки в монреальской Motive Studio», — сообщается на сайте EA.

Игра получит оригинальный сюжет, рассказывающий историю Тони Старка, известного в мире супергероев как Железный человек. Разработчики пообещали передать всю сложность персонажа, его харизму и творческий гений, а не только полеты в бронированном костюме.

Rockstar «попрощалась» с Red Dead Redemption 2

Отмечается, что над проектом работает Оливье Прулкс, ранее разрабатывавший «Стражи галактики», и другие ветераны индустрии. Motive Studio участвовала в разработке Star Wars: Squadrons и заканчивает работу над ремейком Dead Space, анонсированным на 27 января 2023 года.

SIBNET.RU В TELEGRAM

Еще по теме
Blizzard назвала «дату смерти» Overwatch
Игра The Sims 4 станет бесплатной
Rockstar «попрощалась» с Red Dead Redemption 2
Российский шутер Atomic Heart станет эксклюзивом VK Play
смотреть все
Игры #Экшены
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Кого призовут: что такое мобилизация?
Средства для мытья посуды оказались смертельно опасными
Бой российского БТР-82А с американским М113 попал на видео
Песня Харламова про санкции разошлась по соцсетям
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин объявил частичную мобилизацию россиян
Шойгу объявил потери России и Украины
Раскуплены все авиабилеты из России на ближайшие рейсы
Минцифры опровергло рассылку повесток через «Госуслуги»
О самом главном
Узаконенные «цифровые» слова: как писать правильно?
Четыре севших батарейки: что такое профессиональное выгорание
Зачем бросают горсть земли в могилу?
Любовь и месть: как понять кошку
Взломать человека: как работает социальная инженерия
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Все статьи
Мультимедиа
Неизвестный Дмитрий Медведев. ИНФОГРАФИКА
Из чего состоят звезды. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
72
Байден пригрозил России за применение ядерного оружия
54
Путин пожелал «как можно быстрее» завершить конфликт на Украине
47
Путин объявил частичную мобилизацию россиян
40
Эрдоган заявил о желании Путина завершить конфликт на Украине
36
Новосибирский губернатор поддержал идею Кадырова о самомобилизации