Marvel и EA анонсировали игру про Железного человека

Electronic Arts (EA) совместно с Marvel занимаются разработкой игры о Железном человеке из комиксов. Это будет однопользовательский проект с отдельным сюжетом.

«Мы рады сообщить, что совершенно новая однопользовательская приключенческая игра Iron Man от третьего лица сейчас находится на ранней стадии разработки в монреальской Motive Studio», — сообщается на сайте EA.

Игра получит оригинальный сюжет, рассказывающий историю Тони Старка, известного в мире супергероев как Железный человек. Разработчики пообещали передать всю сложность персонажа, его харизму и творческий гений, а не только полеты в бронированном костюме.

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Отмечается, что над проектом работает Оливье Прулкс, ранее разрабатывавший «Стражи галактики», и другие ветераны индустрии. Motive Studio участвовала в разработке Star Wars: Squadrons и заканчивает работу над ремейком Dead Space, анонсированным на 27 января 2023 года.