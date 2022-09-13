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Rockstar «попрощалась» с Red Dead Redemption 2

Источник:
Sibnet.ru
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Артур Морган из Red Dead Redemption 2
Фото: © Rockstar Games

Rockstar Games изменила титры Red Dead Redemption 2 и теперь они начинаются со слов благодарности всем принявшим участие в разработке игры. «Прощание» может свидетельствовать о том, что теперь все ресурсы компании будут направлены на разработку GTA VI.

«Мы искренне благодарим всех, кто помог создать Red Dead Redemption 2 и Red Dead Online», — говорится в новых титрах. Ссылка на них опубликована в меню паузы. Ранее на сайте Rockstar появилось аналогичное «прощание», посвященное GTA V и GTA Online.

Официальных комментариев от Roсkstar не поступало. Пока неизвестно станет ли это окончательным завершением поддержки RDR 2, GTA V и их онлайн сервисов, но «прощание» свидетельствует о высвобождении ресурсов и переходе к полномасштабному производству GTA VI.

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Rockstar Games — американский издатель игр, широко известный по сериям Grand Theft Auto, Midnight Club, Max Payne, Manhunt и Red Dead. Компания занимается разработкой GTA VI, чей релиз, согласно данным инсайдеров, запланирован на 2024 год.

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ponhik78

Через год расстреляют за коррупцию)))

Kam1kadze

Его не для убийства немцев поставляют, не настораживает?

Danilon

Очень хорошо, я рад. Надеюсь, эти бойцы бросятся в самую гущу событий.

Kam1kadze

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