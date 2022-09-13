Rockstar «попрощалась» с Red Dead Redemption 2

Rockstar Games изменила титры Red Dead Redemption 2 и теперь они начинаются со слов благодарности всем принявшим участие в разработке игры. «Прощание» может свидетельствовать о том, что теперь все ресурсы компании будут направлены на разработку GTA VI.

«Мы искренне благодарим всех, кто помог создать Red Dead Redemption 2 и Red Dead Online», — говорится в новых титрах. Ссылка на них опубликована в меню паузы. Ранее на сайте Rockstar появилось аналогичное «прощание», посвященное GTA V и GTA Online.

Официальных комментариев от Roсkstar не поступало. Пока неизвестно станет ли это окончательным завершением поддержки RDR 2, GTA V и их онлайн сервисов, но «прощание» свидетельствует о высвобождении ресурсов и переходе к полномасштабному производству GTA VI.

VK разработает игровой движок

Rockstar Games — американский издатель игр, широко известный по сериям Grand Theft Auto, Midnight Club, Max Payne, Manhunt и Red Dead. Компания занимается разработкой GTA VI, чей релиз, согласно данным инсайдеров, запланирован на 2024 год.