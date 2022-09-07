VK запросил у государства деньги на разработку игрового движка

VK запросил у Минцифры 3 миллиарда рублей на разработку игрового движка, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники, близкие к правительству. Компания планирует разработать альтернативу Unreal Engine и Unity.

Ранее с подобной инициативой выступал «Ростех» и он ждет от Минцифры формы для подачи заявки на участие в тендере. В госкорпорации отметили, что считают проект сложным и затратным, но VK мог бы стать хорошим партнером для параллельной работы. Это, по их мнению, значительно ускорит разработку.

Собеседник «Коммерсанта» на рынке IT сообщил, что сейчас только у VK есть достаточно ресурсов и компетенций, чтобы разработать собственный игровой движок. Он считает, что госфинансирование проекта вполне оправдано и после создания он должен быть доступен для всех отечественных создателей игр.

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VK имеет собственную платформу для издания и разработки игр MY.Games. В портфеле сервиса более 150 игр для консолей, компьютеров и мобильных устройств, она объединяет стриминг, облачный гейминг и онлайн-магазин игр.