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Человек и компьютер

Российский процессор протестировали в современных играх

Источник:
Sibnet.ru
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Инженерный образец «Эльбрус-16С» протестировали в современных компьютерных играх. Несмотря на некоторые проблемы, он продемонстрировал средние показатели.

Тестировщики канала Elbrus PC Play проверили возможности «Эльбрус-16С» в паре с видеокартой Radeon 6700 XT в Grand Theft Auto V, Cyberpunk 2077 и DOOM (2016). В GTA V он показал себя плохо, частота кадров редко достигала минимально «играбельных» 30 FPS и держалась в районе 15-20.

В Cyberpunk 2077 «Эльбрус» не смог выжать более 25 FPS, но в DOOM (2016) показал себя неплохо — 60 FPS с просадками до 50, что обеспечило комфортную игру.

Блогерам предоставили инженерную версию процессора — она сильно отличается от релизной и перед выходом на рынок ее ждет доработка и исправление ошибок. 

Текущий образец «Эльбрус-16С» продемонстрировал проблемы с кэшем, поддержкой PCI 3.0 и контроллером памяти, что и сказалось на производительности. Отмечается, что перед запуском каждой из игр компьютер приходилось перезагружать из-за проблем с совместимостью.

«Эльбрус-16С» — 16-ядерный процессор российской компании МЦСТ с тактовой частотой 2 ГГц. Чип поддерживает восьмиканальную память DDR-4, четыре SATA 3.0 и получил встроенные контроллеры Ethernet 10 и 2.5 Гбит/с. От финальной версии ожидается поддержка современных игр и аппаратной виртуализации.

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Тема: Человек и компьютер
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Топ комментариев

GammiPluh

Конечно, США уже столько неядерного оружия накопило что ее от захвата всего мира останавливает только...

Asd10

Ну и ты не пропадай надолго...)))

GammiPluh

от тебя вечно один бред в комментах

Asd10

Её Рада отменит, как дефолт.)))