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Ученые выявили связь между любовью и регенерацией сердца

Источник:
Sibnet.ru
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Девушка рисует сердце
Фото: © Sibnet.ru

Исследователи из Мичиганского университета выяснили, что «гормон любви» окситоцин стимулирует стволовые клетки, помогающие регенерации человеческого сердца после приступа.

Окситоцин называют гормоном любви. Чаще всего он вырабатывается у человека на ранних стадиях увлечений и влюбленности. Ученые считают, что этот гормон помогает человеку выстраивать социальные связи и отвечает за возникновение доверия между людьми.

Но исследователи из Мичиганского университета показали, что в организме человека окситоцин выполняет еще одну неожиданную функцию: он помогает стволовым клеткам, полученным из внешнего слоя сердца, мигрировать в его средний слой и там развиваться в кардиомиоциты. Это мышечные клетки, которые генерируют сердечные сокращения.

«Мы показываем, что окситоцин — "гормон любви" — способен активировать механизмы восстановления сердца в культурах клеток человека. Это открывает новые возможности для лечения регенерации сердца у людей», — цитирует Techinsider.ru ведущего автора исследования Айтора Агирре.

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