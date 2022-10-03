Ученые выявили связь между любовью и регенерацией сердца

Исследователи из Мичиганского университета выяснили, что «гормон любви» окситоцин стимулирует стволовые клетки, помогающие регенерации человеческого сердца после приступа.

Окситоцин называют гормоном любви. Чаще всего он вырабатывается у человека на ранних стадиях увлечений и влюбленности. Ученые считают, что этот гормон помогает человеку выстраивать социальные связи и отвечает за возникновение доверия между людьми.

Но исследователи из Мичиганского университета показали, что в организме человека окситоцин выполняет еще одну неожиданную функцию: он помогает стволовым клеткам, полученным из внешнего слоя сердца, мигрировать в его средний слой и там развиваться в кардиомиоциты. Это мышечные клетки, которые генерируют сердечные сокращения.

«Мы показываем, что окситоцин — "гормон любви" — способен активировать механизмы восстановления сердца в культурах клеток человека. Это открывает новые возможности для лечения регенерации сердца у людей», — цитирует Techinsider.ru ведущего автора исследования Айтора Агирре.