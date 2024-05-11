Ученые выяснили причину ночных кошмаров

Американские ученые выяснили, по каким причинам возникают кошмарные сны и какие люди видят их чаще всего.

Считается, что страшные сновидения регулярно видят от 2,4% до 12% взрослых. Большинство исследователей связывают их с повышенным эмоциональным стрессом, симптомами посттравматического расстройства и паранойей.

Новое исследование улучшило понимание природы ночных кошмаров. В частности, ученые выяснили, что частота кошмаров наиболее сильно связана с психологическими границами и способностью противодействовать стрессу.

Это означает, что люди с ослабленной регуляцией эмоций чаще видят страшные сны и сильнее страдают от них, говорится в статье исследователей, опубликованной научным журналом Dreaming.

Также выяснилось, что кошмарные сны обычно не связаны с текущими переживаниями или их отсутствием, а больше обусловлены давно сформировавшимися чертами личности человека. Другими словами, неприятные сновидения чаще зависят от образа мышления.