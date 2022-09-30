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Опасный вирус нашли в логотипе Windows

Источник:
Symantec
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Фото: © Sibnet.ru

Хакеры из группировки Witchetty спрятали опасный вирус для взлома компьютеров в логотипах операционной системы Windows, выяснили специалисты компании Symantec.

Такую операцию злоумышленники провернули с помощью стеганографии. Этот метод позволяет скрывать текст или программный код внутри обычного изображения.

Простой метод позволил обойти все традиционные системы защиты. Зараженная картинка не вызовет никаких подозрений и будет правильно отображаться, однако внутри нее будет содержаться вредоносный код, способный навредить системе.

В частности, эксперты Symantec нашли зараженную версию логотипа Windows в общедоступных облачных сервисах. Кроме этого, опасный файл нашелся на платформе для разработчиков GitHub.

Отмечается, что для заражения использовались уязвимости в системах Microsoft Exchange ProxyShell и ProxyLogon. При этом избежать заражения можно только в том случае, если заблокировать скачивание файлов из общедоступных ресурсов.

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