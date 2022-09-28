Россия созовет Совбез ООН из-за взрывов на «Северных потоках»

Россия созовет заседание Совета Безопасности ООН в связи с «провокациями» в отношении газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», сообщила в телеграм-канале официальный представитель МИД Мария Захарова.

Инциденты произошли в ночь на 26 сентября — обе нитки «Северного потока-1» и одна «Северного потока-2» были повреждены. Это произошло в исключительной экономической зоне Дании северо-восточнее острова Борнхольм.

На газопроводах резко упало давление. Днем позже власти Швеции и Дании сообщили об «огромных утечках» газа в своих территориальных водах. Оператор Nord Stream AG уточнил, что повреждения носят беспрецедентный характер.

Случившееся расследуют органы безопасности Германии. Рассматриваются две основные версии — что это могла быть операция украинских сил или операция России. Кремль предположения о причастности России к авариям назвал «глупыми».

Эксперты считают, что без оперативного ремонта восстановить газопроводы будет невозможно, так как соленая морская вода вскоре вызовет слишком обширную коррозию металла.