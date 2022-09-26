Tesla покажет действующий прототип робота‑гуманоида

Тесла покажет рабочую версию андроида Tesla Bot 30 сентября. Компания всерьез планирует заняться производством человекоподобных роботов и выпустить тысячи экземпляров.

На мероприятии Tesla AI Day, посвященному искусственному интеллекту и смежным областям, будет представлен робот Tesla Optimus, анонсированный ранее как Tesla Bot, сообщает Electek со ссылкой на текст приглашения.

«Приглашаем вас 30 сентября посетить AI Day 2022 в Пало-Альто, Калифорния. Вы узнаете о последних разработках Tesla в области искусственного интеллекта, в том числе о Full Self-Driving, Tesla Bot, Dojo и многом другом», — говорится в приглашении.

При обновлении дорожной карты на 2022 год глава Tesla Илон Маск заявил, что приоритетным направлением работы станет гуманоидный робот Optimus. Он отметил, что в будущем эта технология сможет полностью изменить экономику.

В списке вакансий компании появилась должность «Планирование движения и навигация Tesla Bot». Соискателям предстоит «работать над самыми современными алгоритмами планирования движения и навигации, кульминацией которых является их внедрение в реальные производственные приложения».

Отмечается, что тысячи ботов будут привлечены Tesla на собственных заводах. Их ориентируют для выполнения простых, монотонных и повторяющихся задач.

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Выставка Tesla AI Day состоится 30 сентября. В ее рамках будет показан не только робот-гуманоид, но и полноценный автопилот для Tesla и суперкомпьютер Dojo.