НАВЕРХ
Хайтек
#IT-бизнес #Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Nvidia представила видеокарты RTX 40

Источник:
Sibnet.ru
527 3
Графические процессоры NVIDIA® GeForce RTX® 40
Фото: © Nvidia

Nvidia представила новое поколение видеокарт, архитектуру и технологию суперсемлинга. Флагманский ускоритель GeForce RTX 4090 получил 24 Гб памяти.

Дженсен Хуанг, глава Nvidia, рассказал на презентации, что их новые чипы смогут работать на частотах выше 3 ГГц. Для этого потребуется разгон, но и базовые показатели довольно высоки — более 2,52 Ггц.

Ключевой особенностью нового поколения он назвал архитектуру Ada Lovelace, повышающую энергоэффективность. Если ее сравнивать с предыдущим Ampere, то она обеспечивает вдвое большую производительность при том же потреблении энергии.

На презентации показали работу суперсемплинга DLSS 3.0 с искусственным интеллектом. Технология объединяет в себе функции DLSS Super Resolution, DLSS Frame Generation и NVIDIA Reflex для реконструкции 7 из 8 отображаемых пикселей. 

Искусственный интеллект способен генерировать не только пиксели, но и целые кадры, что увеличивает производительность в играх до четырех раз.

Суперсемплинг DLSS — технология повышения производительности. Система анализирует последовательные кадры и данные движения, полученные от видеокарты, и создает собственные кадры. Это повышает FPS, плавность игры и не вредит графике и производительности.

SIBNET.RU В TELEGRAM
Еще по теме
Intel свернет выпуск процессоров Pentium и Celeron
Исследователи сравнили долговечность SSD и HDD
Intel представила видеокарты серии Arc
Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3000 рекордно подешевели
смотреть все
Хайтек #Компьютеры
Как сделать
Как форматировать текст в Telegram на iOS 16 с помощью спецсимволов
15.09.22, 11:27
1328
0
Как освободить место на диске средствами Windows 10
Часто рекомендуют удалить ненужное и воспользоваться специальным софтом для оптимизации, но что делать, если на ПК нет неиспользуемых программ, а новые устанавливать некуда?
06.09.22, 00:21
3385
0
Как ускорить Windows с помощью обычной флешки
Простой и доступный способ ускорения компьютера с помощью USB-накопителя
09.07.22, 22:17
10247
3
Как отключить уведомления в браузере Google Chrome
Как одной настройкой отключить насовсем или ограничить уведомления в Google Chrome
26.06.22, 22:15
8177
0
Как ускорить работу Chrome через диспетчер задач
Диспетчер задач в браузере, по аналогии с системным, позволяет посмотреть какие вкладки потребляют ресурсы, нагружают компьютер и отключить ненужные
20.06.22, 00:05
7513
2
Как выбрать
Чем защитить экран смартфона
19.09.22, 20:31
991
0
Какие смартфоны стоит купить в августе
Год уже порадовал большим количеством новинок, большинство из них уже доступны к покупке в магазинах или на AliExpress
09.08.22, 12:51
6045
6
Chrome, Firefox или что‑то еще: какой браузер выбрать?
Сравнение производительности и характеристик браузеров Chrome, Firefox, Edge и Vivaldi
28.06.22, 13:57
12081
0
Какой смартфон делает лучшие фотографии
На какие параметры камеры обратить внимание перед покупкой смартфона для фотографирования
02.06.22, 14:51
11826
2
Мембранная, механическая или ножничная: какая клавиатура лучше?
Механизме нажатия кнопок отвечает за скорость и бесперебойность передачи команд компьютеру
14.04.22, 08:56
16789
1
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Кого призовут: что такое мобилизация?
Средства для мытья посуды оказались смертельно опасными
Бой российского БТР-82А с американским М113 попал на видео
Песня Харламова про санкции разошлась по соцсетям
Обсуждение (3)
Мультимедиа
Неизвестный Дмитрий Медведев. ИНФОГРАФИКА
Из чего состоят звезды. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

scrubs2009

Ничего хорошего в этом нет, так и до самых простых дойдет инвалидов и больных в запасе, дело времени,...

Killer1974

Надеюсь, на чиновников любого ранга, это тоже распространяется?

pwacheslav

Не зря они недавно в Уголовном Кодексе сделали изменения. Если сопоставить логически все действия которые...

mosquito__2010

Чувствую по зиме адекватных и думающих в Европе поприбавится.