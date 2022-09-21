Nvidia представила видеокарты RTX 40

Nvidia представила новое поколение видеокарт, архитектуру и технологию суперсемлинга. Флагманский ускоритель GeForce RTX 4090 получил 24 Гб памяти.

Дженсен Хуанг, глава Nvidia, рассказал на презентации, что их новые чипы смогут работать на частотах выше 3 ГГц. Для этого потребуется разгон, но и базовые показатели довольно высоки — более 2,52 Ггц.

Ключевой особенностью нового поколения он назвал архитектуру Ada Lovelace, повышающую энергоэффективность. Если ее сравнивать с предыдущим Ampere, то она обеспечивает вдвое большую производительность при том же потреблении энергии.

На презентации показали работу суперсемплинга DLSS 3.0 с искусственным интеллектом. Технология объединяет в себе функции DLSS Super Resolution, DLSS Frame Generation и NVIDIA Reflex для реконструкции 7 из 8 отображаемых пикселей.

Искусственный интеллект способен генерировать не только пиксели, но и целые кадры, что увеличивает производительность в играх до четырех раз.

Суперсемплинг DLSS — технология повышения производительности. Система анализирует последовательные кадры и данные движения, полученные от видеокарты, и создает собственные кадры. Это повышает FPS, плавность игры и не вредит графике и производительности.