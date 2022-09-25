Обновление Windows 11 замедлило операционную систему

Крупное обновление Windows 11 с индексом 2H22 вызвало замедление операционной системы у многих пользователей, соответствующие жалобы появились на Reddit.

Чаще всего замедление проявляется после запуска требовательных игр — у них существенно падает кадровая частота. У некоторых пользователей менее отзывчивым стал даже интерфейс операционной системы.

«Лично у меня проявляются просто сумасшедшие зависания в играх. Удалил обновление — стало значительно лучше», — написал один из возмущенных пользователей.

Nvidia уже подключилась к расследованию проблемы. Отмечается, что компания может в самое ближайшее время обновить драйвер GeForce с учетом выявленных трудностей.

Пользователям Windows 11 в случае возникновения проблем после обновления рекомендуют откатиться назад. По всей видимости, Microsoft предстоит выпустить патч к 2H22.