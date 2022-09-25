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Человек и компьютер

Обновление Windows 11 замедлило операционную систему

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Крупное обновление Windows 11 с индексом 2H22 вызвало замедление операционной системы у многих пользователей, соответствующие жалобы появились на Reddit.

Чаще всего замедление проявляется после запуска требовательных игр — у них существенно падает кадровая частота. У некоторых пользователей менее отзывчивым стал даже интерфейс операционной системы.

«Лично у меня проявляются просто сумасшедшие зависания в играх. Удалил обновление — стало значительно лучше», — написал один из возмущенных пользователей.

Nvidia уже подключилась к расследованию проблемы. Отмечается, что компания может в самое ближайшее время обновить драйвер GeForce с учетом выявленных трудностей.

Пользователям Windows 11 в случае возникновения проблем после обновления рекомендуют откатиться назад. По всей видимости, Microsoft предстоит выпустить патч к 2H22.

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Топ комментариев

urbasik

Вот это правильно.Зачем такой штат раздули.И заодно докажут любовь к власти которую оберегаете.

M1D

Рамзан Ахматович дело говорит, единственный кто хоть что то видит, смыслит и озвучивает. Зачем нужны...

Danilon

Поддерживаю ! Чем больше силовиков отправится на это замечательное дело, тем лучше.

krasprol

Этому государству нельзя доверять.