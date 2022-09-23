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Блогер устроил аварию ради проверки детектора ДТП на iPhone 14

Источник:
Sibnet.ru
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Авторы YouTube-канала TechRax решили проверить функцию экстренного оповещения о ДТП встроенную в iPhone 14. Для точности эксперимента они разбили настоящий автомобиль.

Тестовому автомобилю заклинили элементы управления и педаль газа и направили его на столкновение со старым остовом другой машины. iPhone 14 был прикреплен к подголовнику одного из сидений.

При первом ударе в отдельно стоящий кузов, тестовый автомобиль почти не получил повреждений и чуть не скрылся от блогеров. Система не распознала аварию и не вызывала службу спасения.

В последующих двух тестированиях авто направляли на несколько старых остовов, вызывая более серьезные удары и полную остановку машины. Система обнаружения ДТП срабатывала через некоторое время после аварии и давала десять секунд на отключение автоматического вызова экстренных служб.

Crash Detection — новая функция, появившаяся в iPhone 14. Она определяет ДТП и вызывает аварийные службы по координатам смартфона, если пользователь не отменил звонок в течение первых десяти секунд.

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vladik81

дайте мне эти деньги и я скопирую акпп от тойоты. согласен даже на половину этих денег)

Denis CENTR

Ещё и пытается опровергать😂Да это он 100%Вот и скажите мне пожалуйста, уважаемые господа,- Как можно...

pkv84

Ворье,никак не напилятся,позвоните китайцам спросите,как скопировать в наглую и поставить ПОЛНЫЙ производственный...

Uynachalnica

Сейчас "поймут, что происходит", и организуют бронь на всю оставшуюся жизнь!