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Вратарь Федотов смирился со службой в армии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ФХР

Вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов, отправленный в июле на службу в армию, отозвал иск к призывной комиссии.

«Истец отказался от иска, направил об этом ходатайство, и отказ принят судом. Заседание прошло в отсутствие сторон», — цитирует ТАСС судью Всеволожского городского суда Ленинградской области Наталью Кораблеву.

Федотов был задержан 1 июля в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Его доставили в военкомат, откуда с обострением гастрита увезли в госпиталь при Минобороны. Затем его направили в Северодвинск для прохождения срочной службы.

Защита хоккеиста подала жалобу во Всеволожский городской суд о признании незаконным решения комиссии о призыве на воинскую службу, а также обратилась в военную прокуратуру.

25-летний Федотов — серебряный призер Олимпиады в Пекине, обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА. В мае вратарь подписал контракт с «Филадельфией», которая задрафтовала его в 2015 году. Переезд в США спортсмен планировал в июле.

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pwacheslav

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mosquito__2010

Чувствую по зиме адекватных и думающих в Европе поприбавится.