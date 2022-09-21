Вратарь Федотов смирился со службой в армии

Вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов, отправленный в июле на службу в армию, отозвал иск к призывной комиссии.

«Истец отказался от иска, направил об этом ходатайство, и отказ принят судом. Заседание прошло в отсутствие сторон», — цитирует ТАСС судью Всеволожского городского суда Ленинградской области Наталью Кораблеву.

Федотов был задержан 1 июля в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Его доставили в военкомат, откуда с обострением гастрита увезли в госпиталь при Минобороны. Затем его направили в Северодвинск для прохождения срочной службы.

Защита хоккеиста подала жалобу во Всеволожский городской суд о признании незаконным решения комиссии о призыве на воинскую службу, а также обратилась в военную прокуратуру.

25-летний Федотов — серебряный призер Олимпиады в Пекине, обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА. В мае вратарь подписал контракт с «Филадельфией», которая задрафтовала его в 2015 году. Переезд в США спортсмен планировал в июле.