Погибший в ДТП Пускепалис вез гуманитарную помощь на Донбасс

Автомобиль, на котором разбился Сергей Пускепалис, хотели отправить в ДНР с военной и гуманитарной помощью. Об этом за некоторое время до смерти сказал сам актер.

Пускепалис погиб в ДТП в Ярославской области 20 сентября. На 201 километре трассы М-8 микроавтобус Ford Transit выехал на встречную полосу и врезался в грузовик. Актер и водитель микроавтобуса погибли на месте, водитель грузового авто получил травмы.

Микроавтобус Ford Transit — бывший инкассаторский автомобиль. В последнем видео, опубликованном в Сети, Пускепалис рассказал, что машину хотели закамуфлировать и отправить в ДНР подразделению диверсионно-разведывательного отряда комбата «Волк».

Внутри машины было термобелье для военных и другая гуманитарная помощь.