Эксперт предупредил об опасности расширений браузеров

Использование расширений браузера может привести к утечкам персональных данных, особенно если они созданы энтузиастами и распространяются в обход официальных магазинов дополнений.

Руководитель проекта «КиберМосква» Григорий Пащенко рассказал в эфире «Радио Sputnik», что установка неофициальных расширений может привести к утечке данных и реквизитов пользователя. В некоторых случаях его даже могут привлечь к уголовной ответственности.

«Все чаще соцсети взламываются через такие приложения, и потерять свои личные данные из-за них очень легко. Не стоит доверять платежные данные приложениям формата "кошелек", вы можете потерять деньги. Также расширения могут создавать бот-сети и с их помощью атаковать какие-то ресурсы, например, сайты госструктур, а ответственность при этом будет на владельце IP-адреса» — сообщил Пащенко.

Пользователи применяют расширения браузеров для автоматического входа в соцсети, избавления от рекламных трекеров или установки проксификаторов, позволяющих обойти региональные ограничения и посещать закрытые в стране ресурсы.

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Чтобы не стать жертвой злоумышленников, Пащенко порекомендовал воздержаться от установки сторонних расширений, а при использовании встроенного магазина приложений обращать внимание на рейтинг и количество отзывов.

«Если расширение скачали более 25 тысяч раз, это хорошее расширение. Если скачиваний очень мало, но при этом очень хорошие отзывы, стоит подумать», — посоветовал Пащенко.