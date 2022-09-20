Туроператоры посоветовали россиянам брать в Турцию наличные

Российским туристам стоит запастись наличной валютой перед поездкой в Турцию из-за проблем с обслуживанием карт «Мир» в этой стране, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Турецкие банки Is Bankasi и DenizBank прекратили обслуживать российские карты «Мир» из-за возможных санкций Минфина США.

«Рекомендуется запасаться перед вылетом в Турцию или наличной валютой (доллары, евро) на необходимые расходы вне отеля, или менять рубли», — говорится в заявлении.

Поменять российскую валюту по хорошему курсу можно в аэропорту Антальи. В городе также можно найти обменники, но курс в них вряд ли будет выгодным, предупредили в АТОР.

Кроме того, туроператоры рекомендовали бронировать отели с системой «все включено», или, в случае Стамбула, — как минимум с завтраками.