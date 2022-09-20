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Губерниев дал пессимистичный прогноз по участию России в Олимпиадах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Дмитрия Губерниева

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение, что Россия пропустит две ближайшие Олимпиады из-за санкций.

«Я не вижу выхода из ситуации. В этом смысле я не пессимист, а реалист. Удивляют люди, которые ждут, что что-то произойдет. Якобы не может такого быть, что нас отстранят надолго», — сказал Губерниев в интервью РИА Новости.

Он призвал всех готовиться к тому, что России не будет на ближайших двух Олимпиадах.

«На чемпионате мира по водным видам спорта те же синхронистки спокойно разыграли медали без нас и были счастливы. Никто не спрашивал, почему не было русских», — напомнил комментатор.

Следующие летние Олимпийские игры состоятся в Париже в 2024 году, зимние Игры примут итальянские города Милан и Кортина-д’Ампеццо в 2026 году.

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