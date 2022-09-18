Патриарх Кирилл в Норильске спустился на глубину 2 тыс. метров

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на руднике «Скалистый» в Норильске

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время посещения рудника «Скалистый» в Норильске спустился на глубину около 2 тысяч метров, говорится в сообщении на сайте Русской православной церкви.

«Спустился в сверхглубокий ствол СКС-1 на отметку 1 928 м. Под землей Святейший Патриарх ознакомился с ходом работ по сбойке СКС-1 со строящейся шахтой "Глубокая" (место сбойки РВ-2). Сбойка, до которой остался 391 метр, необходима для полноценной вентиляции шахты "Глубокая". Его Святейшеству были представлены образцы пород», — говорится в сообщении.

В дар руднику патриарх передал икону святителя Спиридона Тримифунтского, сотрудникам предприятия — иконки Христа Спасителя с патриаршим благословением и сборники своих проповедей.

«Сейчас на глубине 2 километров я мог своей шкурой почувствовать, что трудиться, работать в этих условиях очень непросто», — сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.