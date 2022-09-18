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Патриарх Кирилл в Норильске спустился на глубину 2 тыс. метров

Источник:
Sibnet.ru
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на руднике «Скалистый» в Норильске на руднике «Скалистый» в Норильске
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на руднике «Скалистый» в Норильске
Фото: © пресс-служба РПЦ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время посещения рудника «Скалистый» в Норильске спустился на глубину около 2 тысяч метров, говорится в сообщении на сайте Русской православной церкви.

«Спустился в сверхглубокий ствол СКС-1 на отметку 1 928 м. Под землей Святейший Патриарх ознакомился с ходом работ по сбойке СКС-1 со строящейся шахтой "Глубокая" (место сбойки РВ-2). Сбойка, до которой остался 391 метр, необходима для полноценной вентиляции шахты "Глубокая". Его Святейшеству были представлены образцы пород», — говорится в сообщении.

В дар руднику патриарх передал икону святителя Спиридона Тримифунтского, сотрудникам предприятия — иконки Христа Спасителя с патриаршим благословением и сборники своих проповедей.

«Сейчас на глубине 2 километров я мог своей шкурой почувствовать, что трудиться, работать в этих условиях очень непросто», — сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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Жизнь #Религия #Красноярск
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Топ комментариев

physx

США применяли ядерное оружие и почему то не стали изгоями🤪

slavaynin

Херосиму и Нагасаки пусть вспомнит

karuto

При чем здесь подвиг? Это из цикла, ну что, птичка, помогли тебе твои ляхи? С их ляхским оружием.

Удавиков

грозилка-то отросла, старый маразматик