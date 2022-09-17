Майнинг криптовалют официально умер

Майнинг криптовалют практически перестал приносить прибыль после перехода Ethereum на алгоритм Proof-of-Stake, следует из расчетов экспертов.

До недавнего времени самой популярной криптовалютой для майнинга являлся Ethereum, однако после смены алгоритма блокчейна видеокарты стали для этого бесполезными.

В результате высвободились миллионы видеокарт, который были перенастроены на добычу альтернативных криптовалют, продолжающих использовать алгоритм Proof-of-Work.

Но резкое увеличение вычислительных мощностей привело к скачку хешрейта и снижению доходности. Аналитики Tom’s Hardware изучили текущую прибыльность и пришли к выводу, что майнинг перестал окупать даже стоимость электроэнергии.

Так, лучшие результаты продемонстрировали видеокарты GeForce RTX 3090, Radeon RX 6800 XT, RX 6800, RX 6600 XT и RX 6600, однако максимальный заработок для них составил лишь шесть центов в сутки.

При таких доходах окупить покупку видеокарты получится только в течение 20-70 лет. Большинство видеокарт добывают криптовалюты в минус. Эксперты отмечают, что единственная возможность сохранить прибыльность майнинга — найти источник бесплатной электроэнергии.