НАВЕРХ
Хайтек
#IT-бизнес #Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Майнинг криптовалют официально умер

Источник:
Sibnet.ru
449 2
Фото: © Cryprocurrency360.com

Майнинг криптовалют практически перестал приносить прибыль после перехода Ethereum на алгоритм Proof-of-Stake, следует из расчетов экспертов.

До недавнего времени самой популярной криптовалютой для майнинга являлся Ethereum, однако после смены алгоритма блокчейна видеокарты стали для этого бесполезными.

В результате высвободились миллионы видеокарт, который были перенастроены на добычу альтернативных криптовалют, продолжающих использовать алгоритм Proof-of-Work.

Но резкое увеличение вычислительных мощностей привело к скачку хешрейта и снижению доходности. Аналитики Tom’s Hardware изучили текущую прибыльность и пришли к выводу, что майнинг перестал окупать даже стоимость электроэнергии.

Так, лучшие результаты продемонстрировали видеокарты GeForce RTX 3090, Radeon RX 6800 XT, RX 6800, RX 6600 XT и RX 6600, однако максимальный заработок для них составил лишь шесть центов в сутки.

При таких доходах окупить покупку видеокарты получится только в течение 20-70 лет. Большинство видеокарт добывают криптовалюты в минус. Эксперты отмечают, что единственная возможность сохранить прибыльность майнинга — найти источник бесплатной электроэнергии.

Еще по теме
Samsung планирует возвращение на российский рынок
«Яндекс» выпустит цифровую банковскую карту
Русский язык официально пополнили «цифровыми» словами
«Ростех» разработал средство для поиска угнанных автомобилей
смотреть все
Хайтек #IT-бизнес #Деньги
Как сделать
Как форматировать текст в Telegram на iOS 16 с помощью спецсимволов
15.09.22, 11:27
828
0
Как освободить место на диске средствами Windows 10
Часто рекомендуют удалить ненужное и воспользоваться специальным софтом для оптимизации, но что делать, если на ПК нет неиспользуемых программ, а новые устанавливать некуда?
06.09.22, 00:21
2851
0
Как ускорить Windows с помощью обычной флешки
Простой и доступный способ ускорения компьютера с помощью USB-накопителя
09.07.22, 22:17
9941
3
Как отключить уведомления в браузере Google Chrome
Как одной настройкой отключить насовсем или ограничить уведомления в Google Chrome
26.06.22, 22:15
7870
0
Как ускорить работу Chrome через диспетчер задач
Диспетчер задач в браузере, по аналогии с системным, позволяет посмотреть какие вкладки потребляют ресурсы, нагружают компьютер и отключить ненужные
20.06.22, 00:05
7259
2
Как выбрать
Какие смартфоны стоит купить в августе
09.08.22, 12:51
5738
6
Chrome, Firefox или что‑то еще: какой браузер выбрать?
Сравнение производительности и характеристик браузеров Chrome, Firefox, Edge и Vivaldi
28.06.22, 13:57
11606
0
Какой смартфон делает лучшие фотографии
На какие параметры камеры обратить внимание перед покупкой смартфона для фотографирования
02.06.22, 14:51
11443
2
Мембранная, механическая или ножничная: какая клавиатура лучше?
Механизме нажатия кнопок отвечает за скорость и бесперебойность передачи команд компьютеру
14.04.22, 08:56
16438
1
Как подобрать телевизор на замену монитору
Далеко не каждый телевизор подойдет для игр и офисной работы. Чтобы не ошибиться, надо обратить внимание на несколько важных параметров
08.04.22, 13:24
16481
1
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
МАГАТЭ приняло антироссийскую резолюцию по ЗАЭС
Путин и президент Ирана посмеялись над США
Половина российских школьников-патриотов пожелали эмигрировать
Криптовалюта Ethereum сменила протокол: майнингу конец?
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Неизвестный Дмитрий Медведев. ИНФОГРАФИКА
Из чего состоят звезды. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Qprovessional

еще этот человек обещал пока он у власти не будет повышен пенсионный возраст

Killer1974

А ты специалист по майданам? Или по войнам?

AK47PROSecurity

Так же не будет тронута конституция.Так же не будет "вгрызаться в кресло"И так далее.

Удавиков

грозилка-то отросла, старый маразматик